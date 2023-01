Új csapatok érkezhetnek a Forma–1-be

Mohammed bin Szulajm, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy megkérte az FIA-t, indítson el egy folyamatot, mellyel felmérheti azon jelölteket, akik érdeklődnek a Forma–1-be lépés iránt – írja a vezess.hu.

Korábban a sportág szereplői kijelentették, nincs igény új csapat érkezésére. Csakhogy több érdeklődő is lenne. A közelmúltban egy hongkongi üzletember is bejelentette, hogy szívesen beszállna a Forma–1-be egy ázsiai központú istállóval.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 2, 2023