Kemény Dénes szerint túl sokat ölelkeztek a meccs után a spanyol és német játékosok

Tegnap este spanyol-német rangadót játszottak, 1-1 lett, a németeknek nagyon kellett legalább az egy pont és még így sincsen teljesen a saját kezükben a sorsuk. Mennyire tűnt meggyőzőnek ez a két csapat? - tették fel a kérdést az InfoRádióban Kemény Dénes korábbi vízilabda szövetségi kapitánynak.

"Nemcsak a németeknek kellett nagyon-nagyon az egy pont, hanem a spanyoloknak is, de azt lehetett látni, hogy

nem szakadt le róluk a nadrág.

Amikor kaptak egy gólt a németek, akkor felpörögtek az egyenlítő gólig, de utána újból ez a két nehézsúlyú bokszoló 12. menetében szokásos tapogatózás zajlott a pályán".

"Úgy érzem, anélkül, hogy bárkit vádolnék, szépen lejátszottak egy olyan döntetlent, amely mindkét csapatnak jó volt."

A volt szövetségi kapitány értékelte a horvátok 4-1-es győzelmét Kanada ellen annak fényében, hogy a kanadai válogatott szövetségi kapitánya meglehetősen szokatlan kijelentést tett a horvátokkal kapcsolatban. "A fő célja, szerintem az lehetett, hogy a saját csapatát tüzelje, csak hát a mai világban ez pillanatok alatt eljut az ellenfélhez is. Én is felhasználtam volna ezt, ahogy azt a horvát kapitány is tette - értékelte a mondatokat Kemény Dénes, aki elmondta, neki is volt hasonló esete, amikor lenézően nyilatkoztak csapatáról.

Akkor elég volt ezeket a mondatokat idézni az öltözőben és a játékosoknak már taktikai megbeszélésre sem volt szükségük.

Az ilyen kijelentések tehát kétélű fegyverként működnek.

A mai mérkőzésekről

A brazilok pont egy olyan csapat, hogy majdnem mindegy játszik-e Neymar vagy sem, nem nagyon tudnak olyan cserejátékost beküldeni, aki nem csinál két percen belül három ördöngös cselt, ez a brazil futballkultúra. Lényegében mindegy, hogy ki van a pályán.

Az igazi csemege szerinte a Portugália-Uruguay mérkőzés lesz, mert két elég hasonló felfogásban játszó csapat lép pályára és mindkettőnek nagyon fontos lenne a győzelem - fejtette ki véleményét Kemény Dénes korábbi vízilabda szövetségi kapitány.

