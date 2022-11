Kósa Lajos azt javasolja, menjenek el a Liu testvérek, de fizessenek

"Shaolin és Shaoang azzal a kéréssel fordult a szövetségünkhöz, hogy segítsük őket az országváltásban, hozzuk meg a szükséges döntéseket ebben az ügyben, és mentesítsük őket a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeik alól" – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjúban Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke.

Az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang kínai színekben szeretné folytatni pályafutását. Az elnök szerint eleinte csak arról volt szó, hogy nagyon ragaszkodnak Csang Csing Linához, ám az edzőnő hazatért, ezért a szövetség partner volt abban, hogy a testvérek Kínában készüljenek a kínai csapattal egyfajta speciális edzőtábor formájában. A felkészülési költséget finanszírozta a magyar szövetség.

"Többször tárgyaltam velük, mindannyiszor megkérdeztem tőlük, mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy felülvizsgálják a döntésüket. Ők azt felelték erre, hogy semmit. Innentől nemigen volt mozgásterünk" – mondta Kósa Lajos. Szerinte több ok is közrejátszott a versenyzők döntésében, egyik az edző, a másik a Pekingben élő édesapjuk, a harmadik pedig a Kínában biztosított felkészülési körülmények. "A fiúk egyértelművé tették, hogy a további fejlődésüket a kínai csapat mellett látják biztosítottnak, innentől pedig nem életszerű az, hogy kint felkészülnek egy konkurens csapattal, és ellenük versenyeznek, ahogyan az is evidens, hogy a vetélytárs edzője nem tud számukra utasításokat adni a versenyeken" – tette hozzá.

A magyar szövetségnek kell dönteni az ügyben. Legközelebb csütörtökön ül össze az elnökség, és az elnök azt fogja javasolni, hogy engedjék el a két Liut, ám a velük szemben fennálló szerződéses kötelezettséget rendezniük kell.

A sportolók ugyanis a MOKSZ-szal megkötött sportolói szerződés szerint, ha más ország színeiben kívánnak versenyezni, akkor három éven belül nem indulhatnak ISU-versenyen, csak abban az esetben, ha az MOKSZ-nak valaki visszafizetni a sportolóra fordított utolsó hároméves időszakban keletkezett költségeket. Kósa Lajos szerint ez az összeg fejenként száz-százötven millió forint.

"Nekünk szigorú elszámolási kötelezettségünk van az állam felé, így hivatalos levélben kérhetünk nyilatkozatot arra vonatkozóan, elengedheti-e ezt a követelést a Magyar Országos Korcsolyázószövetség" – mondta a sportvezető.

Arról is beszélt, hogy amíg itthon ötvenmillió forint jár az olimpiai aranyért, addig Kínában ez kétmillió dollár.

Ugyanakkor szerinte barátsággal válnak el a testvérektől, hatalmas lehetőségnek tartja, hogy "kettős identitásuknak köszönhetően minket, magyarokat helyeztek fel a short track világtérképére". Kósa Lajos hozzátette, nem szeretne eléjük kicsinyes okokból akadályokat állítani, de a szövetség és az állami költségvetés érdekét védeniük kell.

"Sohasem tudhatjuk, mit hoz a jövő, ahogyan Linának is elmondtuk, úgy a fiúknak is el fogjuk, az ajtónk mindig nyitva áll előttünk. Nem a csalódottságra fókuszálunk, hanem a közös sikerekre" – mondta.

