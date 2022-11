Sportközgazdász: akár derékba is törhet a Liu fivérek pályafutása 

Értesülések szerint a két olimpiai bajnok lépése hátterében elsősorban egy szakmai ok állhat: a hazájába visszatért edzőjük, Csang Csing Lina mellett akarnak maradni. Szabados Gábor szerint a pontos részletek nem ismertek, a körülményekről a Liu fivéreknek kellene beszélniük, ők azonban ezt még nem tették meg.

Ami az anyagiakat illeti, a sortközgazdász elképzelhetőnek tartja, hogy rosszabb helyzetbe fognak kerülni, hiszen Magyarországon az olimpiára készülő, az olimpiai címre esélyes sportolók nagyon komoly támogatásban részesülnek, nem beszélve a győzelmekért járó jutalmakról, ilyen feltételek viszont nem biztos, hogy Kínában is adottak lesznek, bár az is vitathatatlan, hogy nagyon megbecsülik a sportolóikat.

Tehát inkább a szakmai vonal az, ami erősebb – jegyezte meg Szabados Gábor –, a döntés hátterében pedig inkább az sejthető, hogy a Liu testvérek mindenképp Csang Csing Lina mellett szerettek volna készülni, akkor viszont kínai színekben kell versenyezniük.

„Azért egészen biztos, hogy nagyon rosszul nem fognak járni,

nyilván a kínaiak mindent megtesznek majd azért, hogy hasonló körülmények között készüljenek, és anyagilag is meg legyenek becsülve, mint itt, Magyarországon” – fogalmazott a szakértő.

Ha az állami támogatáson túllépünk – folytatta a szakértő –, látni kell, hogy Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang eddig is népszerű volt Kínában. Az, hogy félig kínaiak, félig félig európaiak, ad nekik egy különleges státuszt, és a kínai piacon – például a közösségi médiás tevékenységükkel – lényegesen jobb marketing bevételeket tudnak szerezni, mint mondjuk Magyarországon, hiszen előbbi összehasonlíthatatlanul nagyobb. Gazdaságilag tehát inkább ez lehet az, ami sokkal vonzóbbá teheti számukra az országváltást – magyarázta a sportközgazdász.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország (pénzben kifejezve) mennyit köszönhet a Liu fivéreknek, Szabados Gábor azt válaszolta, hogy ezt nagyon nehéz számszerűsíteni, de az biztos, azzal, hogy magyar színekben az első téli olimpiai bajnoki címeket ők szerezték, nem beszélve a világ- és Európa-bajnoki érmekről, azzal más fénybe tüntették föl hazánkat, hiszen egy sokkal kompletebb sportéletet tudott ezáltal felmutatni Magyarország a világ felé.

„Ez mindenképpen Magyarország hírnevét öregbítette, de még egyszer mondom, ezt nagyon nehéz lenne számszerűsíteni”

– fogalmazott.

A két sportoló anyagi nyeresége már könnyebben számszerűsíthető: egyrészt fizetést, támogatás kaptak, másrészt konkrét jutalmakat is az olimpiai bajnoki címek után. Egy olimpiai arany egyszeri 50 millió forintos jutalommal jár, valamint havi 500 ezer forint életjáradékkal a sportoló 35. életéve betöltése után. (Hasonló a helyzet az olimpiai ezüst és bronz esetében is, de nyilván kisebb összegekkel.) Szabados Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek csak magyar állampolgárokat illetnek meg, márpedig jelen pillanatban Kínában a kettős állampolgárság intézménye nem létezik, tehát ahhoz, hogy a Liu testvére kínai színekben versenyezhessenek, le kell mondaniuk a magyar állampolgárságról. A szakértő hozzátette:

nem elképzelhetetlen, hogy valamilyen különleges elbánásban részesüljenek a kínai állam részéről, áthidalandó ezt a problémát,

hiszen volt már rá precedens, gondolva itt a pekingi olimpia egyik legnagyobb sztárjára, a snowboardos Ku Aj-lingra, akit az Egyesült állampokból „importáltak” haza.

Azzal kapcsolatban, hogy a Liu fivérek kérelmének kedvező elbírálásért cserébe remélhet-e bármit is a magyar szövetség, a sportközgazdász úgy vélekedett, hogy a magyar szövetség akár konkrét anyagi hozzájárulást is kérhet a kínai szövetségtől. Felidézte: amikor Janics Natasa a szerb színeket akarta képviselni a londoni olimpiai után, 150 ezer eurót kért érte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a szerbektől, ami végül nem valósult meg, így a kajakozó végül magyar színekben folytatta. De nem elfelejtendő, hogy Janics Natasa akkor már túl volt a pályafutása csúcsán, szemben a Liu testvérekkel, akik viszont most vannak ott – emelte ki Szabados Gábor, aki szerint, ha a korisokért pénzt kérnek, akár eurómilliós összeg is szóba jöhet. „Ha erre egyáltalán sor kerül” – húzta alá.

Szerinte a hazai szövetségnek végeredményében azt kell eldöntenie, hogy úgymond

az érdemeikre, eddigi eredményeikre való tekintettel nem állnak a boldogulásuk és a jövőbeni kiteljesedésük útjába, vagy

megpróbálják kihozni anyagilag a legtöbbet, ami ebből a történetből kihozható.

„Elképzelhetőnek tartom, hogy a kínaiak akár még fizetni is hajlandóak, ha viszont nem, azzal akár tönkre is lehet tenni a két testvér pályafutását” – zárta gondolatait Szabados Gábor.

