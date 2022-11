A hajrában rúgta a győztes gólt a Ferencváros

Visszafogott iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen a Paks már a 7. percben vezetést szerzett Bőle kiugrását követően. A Ferencváros nem fokozta a tempót, játéka viszont koncentráltabbá vált, amely lehetőségekhez vezetett, Adama Traore beadásnak szánt labdája például a lécen pattant. A 22. percben paksi védelmi hiba után egyenlítettek a hazaiak: Nagy Gergely óriási bravúrral még hárította Ryan Mmaee próbálkozását, de Zachariassen ismétlésével szemben már tehetetlen volt. A Paks saját térfelén szervezetten várta ellenfelét, a megszerzett labdákból pedig igyekezett gyors akciókat vezetni, egy alkalommal még Dibusznak is vetődnie kellett. Az FTC ritkán tudta áttörni a zárt paksi védőfalat, így nem alakított ki nagyobb helyzetet. A 39. percben másodszor is előnyhöz jutott a vendég gárda: szöglet után Balogh Balázs lőtt 18 méterről, a tömegben Wingón pattant meg a labda, amely a hazai kapuba került. A szünet előtt Ryan Mmaee harcolt ki büntetőt, melyet a játékvezető videózás után ítélt meg, és a sértett váltott gólra.

A szünetben mindkét csapat lecserélte a balhátvédjét, a hazaiaknál Traore lépett vissza, akinek távoli lövése a kapufán végezte az 58. percben. A Ferencváros továbbra is támadásban maradt, de akcióit nem tudta befejezésig elvinni. A Paks beszorult, erejéből már nem futotta kontrákra, a 75. percben viszont Hahn villant, lövését Dibusz látványos vetődéssel tolta oldalra. A hajrában a Paks előtt adódtak újabb gólszerzési lehetőségek, de Balogh kiváló helyről elvégzett szabadrúgása kapu fölé ment, majd Hahn és Dibusz újabb párharcát is a hazaiak kapusa nyerte meg. A hajrában Auzqui előtt adódott meccslabda, de rosszul találta el a labdát, viszont így sem maradt döntetlen a végeredmény, mert a 92. percben Botka ívelt fejessel bevette a paksi kaput. A középkezdés előtt dulakodás támadt a félpályánál, amelynek végén Ryan Mmaee előbb sárga lapot kapott, majd kiállították.