Itt az FTC teljes étlapja – ez a 24 csapat folytatja az Európa-ligában

Csütörtök este kialakult a labdarúgó Európa-liga tavaszi kieséses szakaszának 24 csapatos mezőnye. Az már korábban, a Monaco elleni budapesti pontszerzés után kiderült, hogy a Ferencváros csoportelsőként automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, és csak márciusban vár rá ismét feladat a második számú európai kupasorozatban.

A csoportmásodikok és a Bajnokok Ligájából érkező csoportharmadikok viszont még vívnak egy párharcot azért, hogy ugyancsak a legjobb 16 közé jutásért. A BL-ben szerdán zárult a csoportkör, akkor vált véglegessé, hogy melyik nyolc csapat kerül át az Európa-ligába. A többségnek ez inkább vigaszág, ugyanakkor nyilvánvalóan a Barcelona, a Juventus, az Ajax vagy akár az El-specialista Sevilla meg akarja menteni majd a szezonját – és részben a klubkasszáját – azzal, hogy megnyeri a sorozatot.

Ez nem lesz azonban egyszerű feladat, hiszen már a nyolcaddöntőbe jutásért is meg kell küzdeniük az Európa-liga csoportmásodikjaival, és itt is játszanak komoly riválisok, elég csak a Manchester Unitedet, az AS Romát vagy éppen az FTC mögé szoruló Monacót említeni.

A sorsolás hétfőn lesz, és érdekesség, hogy az El-csoportmásodikok lesznek a kiemeltek a párharcokban, és ők játsszák hazai pályán a visszavágót (a játéknapok: február 16. és 23.). Az csak egy nappal a playoff kör után derül ki, hogy melyik csapat ellen folytatja a magyar bajnok: a nyolcaddöntő sorsolása február 24-án lesz. A csoportelsők lesznek a kiemeltek lesznek, egymással nem játszhatnak – vagyis a playoffból érkezők közül kapnak ellenfelet –, és a nyolcaddöntő visszavágóját játsszák majd hazai pályán.

A páholyból figyelő csapatok, köztük az FTC:

A El-csoportelsők

Arsenal (angol)

Betis (spanyol)

Fenerbahce (török)

Ferencváros (magyar)

Feyenoord (holland)

Freiburg (német)

Real Sociedad (spanyol)

Union Saint-Gilloise (belga)

És ahonnan ellenfelet kaphat a Ferencváros:

El-csoportmásodikok

Manchester United (angol)

Midtjylland (dán)

Monaco (francia)

Nantes (francia)

PSV (holland)

Rennes (francia)

Roma (olasz)

Union Berlin (német)

BL-csoportharmadikok

Ajax (holland)

Barcelona (spanyol)

Juventus (olasz)

Leverkusen (német)

Sahtar (ukrán)

Salzburg (osztrák)

Sevilla (spanyol)

Sporting CP (portugál)

