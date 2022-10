A száműzött Ronaldo megalázó helyzetbe sodorta magát

A brit és a Cristiano Ronaldóval kapcsolatos történésekre mindig nagyon nyitott spanyol sajtó egyaránt töréspontnak értelmezi a mostani szituációt is. Nem lehet másképpen látni ezt az esetet, hozzátéve azt, hogy az elmúlt négy hónapban történtek alaposan megkaristolták a „Cristiano Ronaldo, a mintaprofi” feliratú, a játékos által korábban kialakított, virtuális képet.

Emlékezetes, hogy Erik ten Hag menedzser érkezése után, de nem feltétlenül annak következményeként, a portugál játékos bejelentette távozási szándékát, amelyet azzal is indokolt, hogy mindenképpen a Bajnokok Ligájában akar futballozni. A nyári átigazolási időszakban pletykából több volt, mint kérőből, CR7 maradt az Old Traffordon, illetve a klubnál.

Az Ajaxtól érkezett menedzser azt közölte ugyan, hogy számít Cristiano Ronaldóra, de azt nem tette hozzá, hogy kiegészítő emberként. Noha Ronaldónak nem akadt súlyosabb sérülése az elmúlt hónapokban, olyan szerepre kényszerült, amilyenre egyszer sem az elmúlt másfél évtizedben:

tartalék lett, aki időnként kap néhány perces játéklehetőséget.

A 37 éves Cristiano Ronaldo a mostani bajnoki szezonban csapata tíz mérkőzése közül csupán kétszer volt kezdő, összesen pedig nyolc alkalommal lépett pályára. Ronaldo jobbára csak az Európa-ligában kap lehetőséget, de alapesetben a bajnokságban már nem számol vele kezdőként az edzője. Mindezt nem viselte és nem viseli jól.

Manchesteri források szerint azért sem, mert – korábbi érdemei alapján – előjogokat követel magának, ezeket pedig Ten Hagtól nem kapja meg. Ráadásul játéka nem is illeszkedik a holland edző által preferált hadrendbe. A tréner szívesen hangoztatja a csapategység fontosságát, amit egyrészt nyilván komolyan is gondol, másrészt mindig jó oldalvágás Ronaldónak:

nem sztárokra, nem primadonnákra van szükség.

Cristiano Ronaldo nem is edzhetett az első kerettel csütörtökön és pénteken. A Mirror és a The Sun is úgy véli, súlyos pénzbüntetésre számíthat, ennek összege akár 720 ezer fonttól egymillióig terjedhet. Helyzete bocsánatkérésre sarkallta: „Mindig igyekszem példát mutatni a fiataloknak a csapataimban. Ez azonban nem mindig lehetséges, és az éles helyzet, sajnos, nem a legjobbat hozza ki belőlünk.”

Az elemzők szerint Ten Hag a mostani döntéssel egyértelművé tette, hogy senki sem lehet fontosabb, mint a csapat. Döntése mögött teljesen felsorakozott a klub vezetősége is. A jeleket látva nagyon nehéz elképzelni, hogy az ügyben történhet hosszú távon Ronaldo számára kedvező fordulat.

A többség azt valószínűsíti, hogy a világbajnokság miatti szünet előtt nem fog már játszani az első csapatban. A Manchester Unitednek négy bajnoki, két Európa-liga és egy Ligakupa-mérkőzése van addig. A megengedőbbek úgy látják – s alkalmasint Ronaldo számára ez még nagyobb pofon lenne –, esetleg a Sheriff Tiraspol és a Real Sociedad elleni nemzetközi kupatalálkozón, illetve a Ligakupában szerepet kaphat, hogy pihenjenek az első csapat sokat játszó tagjai.

Az biztos, hogy Cristiano Ronaldo óriási akarással és bizonyítási vággyal megy majd Katarba, a portugál válogatottban megkérdőjelezhetetlen a helye. Az ellenben kérdéses, hogy mit hoz az azt követő időszak. Az angol futball a december 26-i Boxing Dayen, a hagyományos karácsonyi fordulóban indul újra, alig öt nap múlva pedig kezdődik a téli átigazolási időszak.

Sokan gondolják, hogy immár a Manchester United sem bánná Ronaldo távozását, s a csatárnak is előnyére válna. Féléves időszakról van szó, ugyanis 2023. június 30-án lejár a klubbal kötött szerződése. Ugyanakkor annak a klubnak, amelyik kölcsön- vagy akár megvenné, számolnia kell a játékos irdatlan fizetésével, ami körülbelül félmillió font, 235 millió forint – hetente! A Guardian szerint nem kizárt, hogy felajánlják a portugálnak a neki járó fizetés felét (körülbelül nyolcmillió fontot), hogy távozzon.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell