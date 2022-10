Kiverte a biztosítékot Cristiano Ronaldo – videó

A portugál klasszis a kispadról nézte végig, ahogy csapata 2–0-ra megveri a londoni együttest. Pontosabban nem nézte végig – írja az m4Sport.hu. A 90. percben ugyanis – még bőven a mérkőzés lefújása előtt – fogta magát, és besétált az öltözőbe.

Az eset természetesen nem maradt észrevétlen, így a meccs után Erik ten Hagot is megkérdezték róla.

„Láttam őt a kispadon, de nem beszéltünk. Nem vettem észre (hogy hamarabb az öltözőbe ment – a szerk.), majd holnap foglalkozunk vele, most inkább a csapattal szeretnék – fogalmazott a manchesteri vezetőedző. – Csodálatos teljesítmény volt mind a 11 játékostól. Illetve pontosítanom kell magam: a pályára lépő cseréktől is. Igazi csapatmunka volt: 11-en támadtunk, 11-en védekeztünk. Elégedett vagyok” – tette hozzá a találkozót követő sajtótájékoztatón.

A 2009-ben visszavonult 19-szeres angol válogatott Danny Mills már nem ment el szó nélkül a történtek mellett.

„Ha tényleg ezt tette, akkor az abszolút tiszteletlenség a csapat, az edző és a szurkolók felé. Épp 2–0-ra győznek, akkor mi a problémája? Ha 2–0-ra veszítenek, akkor sem helyes, de így megérteni sem tudom – idézi a Sky Sports ez egykori City-védőt. – Tényleg azt hiszi, hogy nagyobb a klubnál. Ez egy önző cselekedet volt, miután nem cserélték be. Pontosan tudta, hogy mindenki látni fogja, hogy besétál az öltözőbe, ő nem tud csak úgy kiosonni. Sajnálom a Unitedet és Ten Hagot, mert most mindenki Ronaldóról beszél majd, ahelyett, hogy erről a kiemelkedő produkcióról tennék.”

