Jelentős szabályváltozás jön a Forma–1-ben

A leglátványosabb a tükrök méretének növelése lesz: idén már szabadedzéseken tesztelték a bevezetni kívánt módosítást, melytől értelemszerűen azt várják, hogy a pilóták többet lássanak majd a maguk mögötti területből, csökkentve a holtteret – írja a vezess.hu.

A biztonságot szolgálja még a bukókeretek megerősítésére vonatkozó módosítás is. Erre Csou Kuan-jü silverstone-i balesete irányította rá a figyelmet, ahol a keret eltört, és az Alfa Romeo kínai pilótájának az életét gyakorlatilag csak a glória mentette meg. (Lásd címlapkép – szerk. megj.)

Az FIA tisztábbá kívánja tenni a rajtbüntetések kérdését is, amiből például óriási kavarodás volt az Olasz Nagydíj hétvégéjén: órákat kellett várni az időmérő után a büntetési rendszer kuszasága miatt, emellett pedig a Ferrari „trükközése” is bizonytalanságokat vetett fel, amikor azt akarták elkerülni, hogy Charles Leclerc a rajtrács legvégéről induljon, kihasználva a szabályok által kínált lehetőségeket – emlékeztet az autós szakportál.

Jövőre egyszerűbbé válik a kép:

aki bármilyen módon is több mint 15 rajthelyes büntetést összegyűjt, annak minden más versenyző mögül kell rajtolnia. Nem fog számítani sem az, hogy egyben, sem az, hogy külön-külön gyűjtött-e össze 15-nél több helyes hátrasorolást.

A rajtsorrend eldöntésének szisztémája ilyen esetben nem fog változni, a monzai példában látottakat használják ezt követően is (lásd alább videós formátumban), de a szabályleírást tisztábbá, egyértelműbbé tették – írja a Vezess.hu, emítést téve még egy érdekes változtatásról, ami egyelőre nem teljesen tiszta és némileg ellentmond a logikának is.

How the grid penalties were applied pic.twitter.com/oeCwb5ThY7 — F1 MEMES (@f1trolls_) September 10, 2022