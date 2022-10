Berobbant a világelitbe a női kardválogatott - "Cél az olimpiai érem"

Egyelőre az olimpiai kijutás a legfontosabb célja a világbajnok magyar női kardvívó-válogatottnak - mondta az InfoRádiónak Battai Sugár Katinka, aki Kairóban 19 évesen segítette történelmi aranyéremhez az együttest - korábban nem volt világbajnok a női kardcsapat az 1999 óta íródó történetben.

"A vb után nem gondoltam volna, hogy az új szezon kezdetekor lesz kedvem edzeni. Nagyon kimerültek voltunk, a juniorok között és a felnőtt mezőnyben is versenyeztem, érettségiztem is... viszont volt szerencsére egy hónap pihenőnk augusztusban, így ennek a végén már nagyon vártam, hogy újra eddzünk" - fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy miként kezdték meg a munkát az új idényre: először fizikai edzőtábor és gyakorlatok voltak, vívni nem egyből kezdtek el.

A pihenőidőszakban sokat gondolt a világbajnoki szereplésre, volt is miért, két héten át mindenféle interjúkat kértek tőle.

Hogy mi volt a vb-arany titka?

"Összetett kérdés. Egyénileg nagyon jó vívók alkotják a csapatot, akik csapatban is nagyon jók. Ráadásul fiatalok is vagyunk, benne volt, hogy valamikor bennünk lesz egy nagyobb eredmény, persze talán még nem most. Nem mellékesen az edzői együttműködésünk is tökéletes volt" - fejtegette a Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca trió mellett vívó Battai Sugár Katinka, vagyis a rutinosabb versenyző Márton Anna még hiányzott is a kvartettből.

Erre külön kitért: nagyon kíváncsi rá, hogy milyen eredményeket fognak még elérni, ha visszatér a pástra Márton Anna is.

Szerinte a vb-n hatalmas asszó volt az olaszok elleni negyeddöntő, ahol 2 tussal diadalmaskodtak, de a franciák elleni is, ahol szintén alig 5 tus volt a különbség a végén.

"A legnehezebb talán a negyeddöntő volt, mert az olaszoktól előzőleg az Eb-n kikaptunk a döntőbe jutásért, ráadásul ők igen tapasztaltak, ügyesek; úgy kellett odaállni, hogy meg tudjuk őket verni. Nekem volt egy nagyobb fordításom, a többiek pedig hozták magukat, ami nagyon nagy löketet adott mindenkinek" - idézte fel.

Az étvágy - jelenti - megjött: az elsődleges cél az olimpiai kvalifikáció, amire a világranglista harmadik helyéről indulnak rá, ezt a pozíciót kéne megtartani. Az olimpián érmet szeretnének nyerni, "vagy nagyon jól vívni".

Nyitókép: Mohamed Hoszam