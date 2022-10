Matek - Szinte hihetetlen, de még kieshet a Ferencváros

Négy Európa-liga-forduló után a H csoport élén áll a Ferencváros labdarúgó-csapata, 9 pontjával a 6 pontos török Trabzonsport és francia Monacót, valamint a 3 pontos szerb Crvena zvezdát előzi.

Már csak két forduló van hátra az őszi küzdelmekből - köszönhetően a kora télre tett katari világbajnokságnak -, de a helyzet, bármilyen hihetetlen, az, hogy a magyar bajnok még ki is eshet; nem csupán az Európa-ligából, de még a harmadik helyért járó konferencia-ligás folytatás is veszélyben van.

És most eláruljuk, hogyan: ha a Ferencváros pontot szerez a továbbiakban vagy a Monaco vagy a Trabzonspor ellen, nincs miről beszélni, megvan az EL-folytatást érő első két hely valamelyike. Azonban ha mindkét mérkőzésen vereséget szenved, 9 pontja marad, és felzárkózik rá a török és a francia együttes, és ha egynél nagyonbb a gólkülönbség mindkét vereség esetén, akkor nagyon kell drukkolni a Crvena zvezda két utolsó mérkőzésén a törököknek és a franciáknak is, hogy nehogy botoljanak a jelenlegi csoportutolsó ellen, ugyanis még a szerbek is lehetnek 9 pontosak, az egymás elleni mérlegük - ez számít elsősorban pontegyenlőség esetén - pedig jobb a Ferencváros ellen, a gólkülönbség miatt.

Röviden: az eredmények alakulhatnak úgy, hogy a csoportban négy 9 pontos csapat lesz, ebben az esetben pedig a Czvena zvezda biztosan a Ferencváros elé kerül, ha pedig mindkét hátra lévő mérkőzését egy gólnál többel bukja a Fradi, kiesik, és még a Konferencia-ligában sem folytathatja.

A csoport állása:

1. Ferencváros 4 3 - 1 7-7 9 pont

2. Trabzonspor 4 2 - 2 9-7 6

3. AS Monaco 4 2 - 2 4-6 6

4. Crvena zvezda 4 1 - 3 6-6 3

Az eddigi eredmények:

1. forduló (szeptember 8.):

Ferencváros-Trabzonspor 3-2 (3-1)

Crvena zvezda-AS Monaco 0-1 (0-0)

2. forduló (szeptember 15.):

Trabzonspor-Crvena zvezda 2-1 (1-0)

AS Monaco-Ferencváros 0-1 (0-0)

3. forduló (október 6.):

AS Monaco-Trabzonspor 3-1 (2-0)

Crvena zvezda-Ferencváros 4-1 (2-0)

A további program:

5. forduló:

október 27., csütörtök:

Ferencváros-AS Monaco FC 21.00

Crvenza zvezda-Trabzonspor 21.00

6. forduló:

november 3., csütörtök:

Trabzonspor-Ferencváros 18.45

AS Monaco-Crvenza zvezda 18.45

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor