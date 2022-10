Motozás a határon, repülő vascsövek, petárda – alakul a hangulat az FTC belgrádi meccse előtt

Kalandos úton jutnak el a Ferencváros szurkolói a Crvena zvezda elleni esti Európa-liga-mérkőzésre, amelynek korszakos tétje nem kisebb, mint hogy egy esetleges pontszerzéssel magyar csapat évtizedek óta először érheti meg a nemzetközi kupatavaszt – ezúttal vagy az EL-ben, vagy a harmadik számú sorozatban, a Konferencia Ligában.

Kezdve azzal, hogy a közös, buszos utazást választó drukkerek még szerda este is buszsofőröket kerestek a csütörtök hajnali utazáshoz 50 ezer forintos fizetség ellenében – volt, aki kommentben fizetség nélkül is jelentkezett volna a feladatra... –, a Green Monster szurkolói csoport Facebook-oldalának tanúsága szerint ezt korábban nem tudták elintézni.

Ami biztos, hogy amennyiben a buszosok rendben célt érnek, már a parkolóban találkozhatnak az autózókkal, összesen 25 nagy busz és 500 főnyi személyautó parkolhat a belgrádi ötvenezres Marakanától (Rajko Mitic Stadion) távolabb.

A csoportutolsó szerbek a csoport élén álló magyar bajnokot ebben a a legendás katlanban fogadják; az Üllői129 információi szerint 2000 Ferencváros-szurkoló hangorkánja szállhat szembe több tízezer hazaiéval – a Sportal.hu csaknem 3000 drukkerről tud.

A hajnali népligeti gyülekezőn helyszíni tudósítások szerint már – a "pokolra" készülve – petárdák is eldördültek, már tudva a néhány órával korábban történtekről: a szerdai előőrs – szintén a Sportal írása szerint – már a szerb autópályán belekóstolt a hazaiak vendégszeretetébe, a magyar rendszámú járműveket vascsövekkel, görögtüzekkel dobálták a felüljárókról.

A csütörtöki "turnus" is kapott: a röszkei határon a buszkonvoj minden egyes utasát leszállították és átvizsgálták, valamint a buszokat is átkutatták, vélhetően pirotechnikai eszközök miatt, illetve a szerb hatóságok azt is előre közölték, ittas szurkolókat nem engednek be a mérkőzésre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bejelentkezett Belgrádban, már előre megígérte, hogy a szabadkai konzulátus négy munkatársa segít a gördülékeny határátkelésben, a stadionban pedig öt, konzuli rangú diplomata segíti a fradistákat, és non-stop segélyhívó is rendelkezésre áll (+381 62 766 024).

Az Európa-liga H csoportjának másik mérkőzésén a Trabzonspor Monacóba látogat, a hercegségieknél a 2. fordulóban épp a Ferencváros tette tiszteletét és győzött 1-0-ra.

A H csoport állása:

Ferencváros 6 pont Tranbzonspor 3 Monaco 3 Crvena zvezda 0

