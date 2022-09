Új irányítással megszerezte első győzelmét a Debrecen - eredmények, tabella

A házigazda Debrecen egygólos győzelmet aratott a MOL Fehérvár FC ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának szombati játéknapján. A szerdán közös megegyezéssel távozott Joao Janeirót megbízott vezetőedzőként követő Dombi Tibor irányításával idénybeli első sikerét aratta a hajdúsági csapat, míg a Fehérvár negyedik idegenbeli meccsén a negyedik vereségét szenvedte el.

Jó iramú, lendületes első félidőt játszottak a csapatok, mindkét oldalon kialakultak veszélyes helyzetek, de a kapusok jól végezték a dolgukat. A Debrecen többet birtokolta a labdát és több lehetősége is akadt, s az egyiket - közvetlenül a szünet előtt - sikerült gólra váltania. Az első félidő krónikájához tartozik, hogy egy szögletet követően Bamgboye és Horváth Krisztofer összeütközött, utóbbi a földre került, ápolni kellett, majd miután lecserélték, kórházba szállították agyrázkódás gyanújával.

A fordulás után a hazaiak ott folytatták, ahol abbahagyták, Kovács kapusnak többször is nagyot kellett védenie. A Fehérvár pontatlanul, átütőerő nélkül játszott, ezért a játékrész derekán négy cserével próbálta frissíteni csapatát Michael Boris vezetőedző. Ez sem segített azonban, továbbra is a hazaiak irányítottak, a vendégek többször is beszorultak saját kapujuk elé. A hajrában fáradni látszott a Debrecen, de végül sikerült megőriznie minimális előnyét. Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-0 (1-0) Nagyerdei Stadion, 5014 néző, v.: Karakó

gólszerző: Do. Babunszki (45+2.)

sárga lap: Do. Babunszki (37.), Szécsi (74.), Baráth (86.), Dzsudzsák (90.), illetve Rúben Pinto (11.), Hangya (27.), Stopira (54.)

A Vasas 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával. Az újonc Vasas továbbra is nyeretlen a pontvadászatban, két vereség mellett ötödször játszott döntetlent. A felcsútiak negyedszer jutottak egy ponthoz a szezonban, két győzelem és egy vereség mellett.

Közepes iramú mezőnyjátékkal kezdődött a mérkőzés, a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. Az első félidő közepén aztán két lehetőség adódott a hazaiak előtt, a harmadikból pedig már megszerezték a vezetést is: Géresi küzdött meg egy beadásért, centerezését pedig a hosszú oldalon Holender váltotta gólra. Nagyobb fokozatra kapcsolt, de csak meddő fölényhez jutott a felcsúti együttes, játékában nem volt benne a gól.

A második félidő elején bátor támadójátékot vállaltak fel a csapatok, a középpályát gyorsan és többnyire akadálymentesen játszották át. Ennek eredményeként mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, Zahedi aztán az 56. percben formás felcsúti akció végén egyenlített. A folytatásban nem változott a játék képe - bár azt egyre több hiba tarkította -, illetve az eredmény sem. Vasas FC-Puskás Akadémia FC 1-1 (1-0) Illovszky Rudolf Stadion, 1778 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Holender (28.), illetve Zahedi (56.)

sárga lap: Géresi (4.), illetve Mezgrani (24.), Van Nieff (89.)

Az újonc Kecskemét hazai pályán 3-1-re nyert a Paks ellen. A lilák ezzel saját közönségük előtt továbbra is veretlenek, három győzelem és egy döntetlen a mutatójuk otthon, a tabellán pedig visszavették a harmadik pozíciót.

Teljes volt a fejetlenség a kezdés után a paksiak középpályáján, amelyen gyakorlatilag átrohantak a hazaiak, de nem tudták kihasználni a percekig tartó zavart: előbb Djuranovic hagyott ki egy ziccert, majd Banó-Szabó az általa kiharcolt büntetőt a kapufára rúgta.

Waltner Róbertnek, a vendégek vezetőedzőjének már a 10. percben cserélnie kellett, Windecker a helyszíni információk szerint már a bemelegítésnél sem érezte jól magát. A Paks rendezte sorait, de egészen a félidő hajrájáig a Kecskemét futballozott veszélyesebben. A tolnaiaknak a 38. percben egy támadáson belül aztán nagyjából öt gólszerzési lehetőségük volt, végül mégsem ünnepelhettek gólt.

Mindössze két perccel a fordulást követően vezetést szerzett a Kecskemét, a szünetben pályára lépő Katona Bálint tökéletes cserének bizonyult. Húsz perccel a befejezés előtt nem mindennapi jeleneteket láthatott a közönség, Banó-Szabó értékesített egy ziccert, a játékvezető azonban lest jelzett. A kecskeméti futballistát lecserélték, eközben azonban a VAR-vizsgálat bebizonyította, hogy nem volt lesen, így gólörömét már a kispadnál "mutathatta be".

A Paks a hajrára Sajbán találatával nyíltá tette az összecsapást, a 88. percben azonban eredményes volt egy másik csere, Szabó Levente is, aki az ellenfél térfelén szerzett labdát, majd egy csodálatos csellel kapura tört és végül éles szögből nagy erővel kilőtte a hosszú sarkot. Kecskeméti TE-Paksi FC 3-1 (0-0) Kecskemét, v.: Csonka

gólszerzők: Katona B. (47.), Banó-Szabó (72.), Szabó L. (88.), illetve Sajbán (81.)

sárga lap: Djuranovic (30.), Belényesi (42.), illetve Nagy R. (65.)

Eredmények, 7. forduló

Kecskeméti TE-Paksi FC 3-1

Vasas FC-Puskás Akadémia FC 1-1

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 1-0

vasárnap játsszák:

Kisvárda Master Good-Budapest Honvéd 14.45

Újpest FC-Ferencvárosi TC 17.30

pénteken játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 0-5

A tabella

1. Kisvárda Master Good 6 4 2 - 16- 8 14 pont

2. Ferencvárosi TC 4 4 - - 9- 1 12

3. Kecskeméti TE 7 3 3 1 10- 6 12

4. ZTE FC 6 3 1 2 13- 9 10

5. Puskás Akadémia FC 7 2 4 1 7- 5 10

6. Paksi FC 6 2 2 2 12-13 8

7. Debreceni VSC 7 1 4 2 10-13 7

8. MOL Fehérvár FC 6 2 - 4 7-11 6

9. Budapest Honvéd 6 1 2 3 6-12 5

10. Mezőkövesd Zsóry FC 7 1 2 4 8-15 5

11. Vasas FC 7 - 5 2 6- 8 5

12. Újpest FC 5 - 3 2 4- 7 3

A 8. forduló programja

szeptember 10., szombat:

Paksi FC-Debreceni VSC 15.30

Budapest Honvéd-Kecskeméti TE 17.45

MOL Fehérvár FC-Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

szeptember 11., vasárnap:

Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC 15.00

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 17.30