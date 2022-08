Bajba kerülhet a Barcelona és a Juventus

A The Times értesülései szerint az UEFA a következő hónapban szankciókat készül bejelenteni tíz olyan klub ellen, amely 2020–2021-es szezonnal bezárólag megszegte a pénzügyi fair play (FFP) szabályait. A hírbe hozott egyesületek között van a Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Juventus, az Internazionale és az AS Roma is.

A klubokra enyhébb esetben pénzbírság várhat, de adott esetben elképzelhető az átigazolásokban való korlátozás is.

A Paris Saint-Germain, amelynek tulajdonosa, Nasszer al-Khelaifi kiváló kapcsolatot ápol az UEFA vezetőivel, állítólag már megkezdte az egyezkedést az európai szövetséggel, valószínűleg pénzzel megússza.

Ugyanakkor

a Juventus és a Barça megtagadta a tárgyalások megkezdését, mindkét klub rossz kapcsolatban van az UEFA-val,

még egyik sem vonta vissza szándékát az Európai Szuperliga alapításával kapcsolatban.

Állítólag létezik egy második lista is, amelyre a 2021–2022-es pénzügyi év mérlege alapján kerültek fel csapatok. Ezen már húsz klub szerepel, köztük az Arsenal is. Az ágyúsok – állítólag – a koronavírusjárvány kitörése óta a Premier League legnagyobb veszteséget elszenvedő klubjai közé tartoznak, mégis, a mostani nyáron és az előző kettőn is, több mint százmillió eurós veszteséget produkáltak az átigazolási piacon.

