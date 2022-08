Jürgen Klopp: akkor is ki kell menni a házból, amikor esik

A harmadik forduló rangadóján, egyben zárómérkőzésén két olyan rivális lépett pályára, amely nagyon visszafogottan kezdte az idényt: a házigazda MU két vereséggel, a Pool két döntetlennel állt. A Liverpool változatlanul két ponttal, a tabella 16. helyén tanyázik, ez nyugtalanítja a német edzőt, ugyanakkor Klopp esze már a következő két bajnokin jár, amelyet csapata a Bournemouth és Newcastle United ellen vív.

"Nem vagyunk könnyű helyzetben, de a futball olyan, mint az élet, akkor is ki kell menni a házból, amikor esik" – mondta.

A Vörösök nem a legjobb előjelekkel várták a hétfői rangadót, a gyenge forma mellett sérülések is behatárolták Klopp mozgásterét.

"Ezt a hetet a felnőtt keret 14-15 játékosával +éltük túl+, és most arra is figyelnünk kell, hogy többen ne sérüljenek meg. Tudom, hogy nevetségesen hangzik, de ezt a meccset még így is meg kellett volna nyernünk. Legalábbis én így láttam" – mondta.

Manchesteri kollégája, a nyáron érkezett Erik ten Hag hétfőn megszerezte első pontjait új csapatával. A holland edző annak is örült, hogy Marcus Rashford és Jadon Sancho volt eredményes, akik egy ideje már adósak voltak a gólokkal.

A hazaiaknál a meghatározó játékosok közül Cristiano Ronaldo, Harry Maguire és Luke Shaw egyaránt a kispadon kapott helyett, közülük aztán csak előbbi lépett pályára:

az ötszörös aranylabdás portugált a 86. percben cserélték be.

Ten Hag a taktikával magyarázta a kulcsemberek mellőzését, Ronaldóval kapcsolatban pedig kiemelte: arra kellett felkészülniük, hogy az ellenfél nyomását elbírják és semlegesítsék, márpedig a portugálnak nem a letámadás és a labdaszerzés az erénye, az ő védőmunkája ezen a meccsen kevés lett volna.

"A mentalitásunk és a csapatszellemünk egészen kiváló volt" – nyilatkozta. Hozzátette, nem érzi, hogy kockáztatott volna a rutinos játékosok kispadra ültetésével, ráadásul amit eltervezett, az bejött. Kiemelte: egy edzőnek ilyen jellegű döntéseket is meg kell hoznia, az összeállításuk pedig legközelebb teljesen más is lehet, hiszen az függ az előttük álló feladattól.

A 37 éves Ronaldo, akiről folyamatosan szólnak az eligazolási hírek,

szinte végig üres tekintettel, a semmibe bámulva ült a padon,

és ő volt ez egyetlen, aki nem beszélgetett klubtársaival.

