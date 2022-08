Szétrúgnák a fehérváriak fenekét a visszavágón – kölni reakciók a zakó után

Ahogy arról beszámoltunk, bár rosszul kezdődött a Köln elleni idegenbeli Konferencia-liga-mérkőzés a MOL Fehérvár számára, a csapat, miután emberelőnybe került, két gólt szerezve fordított. Így 2-1-es előnnyel várja a jövő csütörtöki, hazai visszavágót – a főtáblára jutásért. (Gólszerzők: gólszerzők: Dietz (14.), illetve Zivzivadze (32.), Dárdai (40.).)

A kölniek 22 éves játékosa, Luca Kilian igen dühösen fogalmazott a mérkőzést követően, de magabiztosan várja a visszavágót – derül ki a csakfoci.hu összeállításából arról, miként látták a magyar csapat bravurját Németországban.

„Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy jövő héten tizenegy a tizenegy ellen meg fogjuk fordítani a párharcot, főleg, ha megnézzük, hogyan alakult a meccs most egyenlő létszámnál. (A kölniek a 20. percben emberhátrányba kerültek – szerk. megj.)

A Fehérvár semmit nem tett azért, hogy játsszon. Odamegyünk, és megpróbáljuk szétrúgni a feneküket”

– idézte a játékost a ran.de.

A Bild címében azt írja, „Dárdai kilőtte a Kölnt”, a német csapat így elrontotta a rajtot. A neves lap szerint a 2–1-es hazai vereség után „remeghet a bundesliga-csapat”.

A Köln csapatkapitánya, Jonas Hector társához hasonlóan magabiztos, de Dárdai Palkó gólját is dicsérte. „Ez a 2–1-es eredmény szükségtelen volt” – mondta, még akkor is, ha Dárdai lövése „természetesen kiemelkedőre sikerült”, de „tíz emberrel is fölényben voltunk”.

A játékost idéző Kicker szerint az eredetileg nagyon védekező taktikával felálló magyarok a kiállítás után egyre szemtelenebbé, míg a Köln védekezése bizonytalanabbá vált.

A Berliner Kurier is Dárdait dicséri, egyenesen „álomgólról” ír a magyar játékos valóban remek találata után – teszi hozzá a csakfoci.hu. A Berliner Zeitung pedig – egyébként a legtöbb német laphoz hasonlóan – szintén Dárdai gólját emeli ki címében, és megjegyzi, hogy a kiesés fenyegeti a Kölnt.

Baumgart: tíz percre elvesztettük a fonalat

A Köln labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a MOL Fehérvárral szemben csütörtökön a Konferencia-liga selejtezőjében otthon elszenvedett 2–1-es vereség számára is szolgált tanulsággal.

Az 50 éves szakember 199. alkalommal irányított profi csapatot, majd a vesztes mérkőzést követően kifejtette: minden bizonnyal nem rendelkezik még minden szituációban kellő edzői tapasztalattal.

„Ez egy olyan helyzet volt, amelyben még az edzőnek is akad tanulnivalója” – mondta. Baumgart arra a – mérkőzést döntően befolyásoló – esetre utalt, amikor megszerezték ugyan a vezetést, de a 20. percben Jeff Chabot piros lapot kapott, csapata pedig létszámhátrányba került. A kölni edző nem cserélt, hanem szerkezeti változtatás mellett döntött: a szélső védő Kristian Pedersent vezényelte középre.

„Tíz percre elvesztettük a fonalat, aztán hirtelen már csak azt vettük észre, hogy hátrányban vagyunk”

– nyilatkozta Baumgart a fehérvári fordításról, ami Budu Zivzivadze és Dárdai Pál találataival jött össze a vendégeknek még az első félidőben.

A szünetben a Kölnnél megtörtént a váltás, Luca Kilian személyében vérbeli belső védő állt be a hazaiakhoz, akik onnantól kezdve végig irányítottak, de egyenlíteniük mégsem sikerült. Így egygólos hátránnyal várják a jövő csütörtöki, idegenbeli visszavágót, amelynek tétje a csoportkörbe kerülés.

A kapus, Marvin Schwäbe azt emelte ki, hogy a kapufa mindkét gól előtt a vendégek segítségére volt. „A jövő héten ez aligha lesz megint így, és amint ismét tizenegy játékos találkozik tizeneggyel a pályán, mi fogunk dönteni magunkról” – mondta.

Nyitókép: Lars Baron/Getty Images