Erling Haaland szenzációsan mutatkozott be a Premier League-ben

Tizenegy éve nem fordult elő az angol élvonalban, hogy a Manchester City játékosa két góllal mutatkozzon be. Akkor Segio Agüero remekelt, most Erling Haaland. A norvég csatár családja – miután hajdanán az édesapja, Alfie is szerzett három gólt a City mezében a Premier League-ben – az első olyan nem brit família lett, amelyben apa és fia is gólt szerzett a Premier League-ben.

Még egy különlegesség: a PL-történet második olyan újonca lett a brazil Alexandre Pato, a Kacsa után, aki első bajnokiján kiharcolt egy büntetőt és azt gólra váltotta.

West Ham United–Manchester City 0-2

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall