Úszó-Eb: Milák Kristóf Hosszú Katinka útján

Mint ismert, Milák Kristóf négy egyéni számot is vállalt az augusztus 11-én rajtoló római Európa-bajnokságra. Edzője, Virth Balázs a világbajnokság után elárulta az InfoRádiónak, hogy kedvenc versenyszámai mellett a gyorsúszás is visszakerül Milák Kristóf repertoárjába.

A szakember tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok úszóval – háromhetes hódmezővásárhelyi felkészülése során – most kicsit több hangsúlyt fektettek a gyorsúszásra, mint a világbajnokság előtt, amikor elsősorban arra törekedtek, hogy Milák Kristóf hozza a kötelezőt 200 pillangón. Utóbbi most szinten próbálták tartani, mind az állóképesség, mind az intenzitás részét illetően, gyorson viszont kicsit többet vállalt a sportoló. Virth Balázs megjegyezte, tanítványa nagyon nehéz feladat előtt áll, hiszen miden számot háromszor (előfutam, középdöntő, döntő) kell majd az Eb-n leúsznia, ami

csak az egyéni számok esetében tízenként indulást jelent, ami nagyon komoly terhelés.

Hozzátette: Milák Kristóf ugyan juniorként, illetve ifiként csinált már hasonlót, mindenképp szokatlan kihívás elé állítja a négy egyéni (100, 200 m gyors, 100, 200 m pillangó) számban indulás, kiváltképp annak fényében, hogy még csak pár hete zárul a világbajnokság, ami nyilván mindenkit formába hozott.

Az úszóedző elmondása alapján Milák Kristóf egyébként nagyon lelkesen vágott neki a felkészülésnek, noha csak néhány nap pihenője volt. Nagyon várta ugyanis, hogy egyrészt kipróbálhassa magát gyorson, másrészt hogy erősítsen a gyorsváltó eredményén, hiszen a vb-n az éremesély ellenére csak az ötödik helyet csípte meg a csapat.

Az Eb-t pedig abszolút motiváltan várja

– tette hozzá.

A mostani várakozásokat illetően Virth Balázs úgy fogalmazott, hogy a 100 és 200 pillangó hozható lehet, bár utóbbi épp a sorozat legvégére esik, amikor nyilván már nem lesz a legfrissebb Milák Kristóf. 100 és 200 gyorson pedig egyéni csúcs körüli, vagy azon belüli időt remél az úszótól. Mindazonáltal helyezésben nem nagyon mer tippelni, hiszen rengeteg úszás vár Milák Kristófra, de ő is kíváncsian várja, hogy fogja bírni a sportoló. Meglehet Hosszú Katinka századik érme A magyar válogatott tagjai közül 14 női és 14 férfiversenyző állhat majd rajtkőre Rómában. Az budapesti vb óta eltelt időszakról, illetve a felkészülésről Sós Csabát kérdeztük. A szövetségi kapitány elsőként is emlékeztetett, hogy a soron következő Európa-bajnokság az, ami tervezett volt az évre, aminek az időpontját jó előre tudni lehetett. Bonyodalmat inkább a világbajnokság okozott, hiszen azt Japán korábban lemondta, illetve halasztotta, mi pedig végül beugróként vállaltuk, de az eredeti májusi időpont helyett csak júniusban került rá sor, ami az augusztusi Eb-hez már nagyon közel esett – tette hozzá. „Ahogy Wladár Sándor elnök is fogalmazott, agyrém volt négy hónap alatt egy világbajnokságot megrendezni, de későbbre már nem lehetett tolni” – fogalmazott Sós Csaba jelezve: az Eb-ig fennmaradó hat hét alatt szinte megoldhatatlan, hogy a versenyzők csúcsforma közeli állapotba kerüljenek, bár akad olyan is, gondolva itt például Verrasztó Dávidra, aki várhatóan remek formában lesz, miután a vb-t kihagyta. „A többiekről azt tudom mondani, meglátjuj… de az edzések rendben folynak, és az állapotuk megfelelő” – summázta.



Mint ismert, néhány versenyző koronavírus-fertőzés miatt hagyja ki az Európa-bajnokságot, van, aki pedig egyéb szakmai okok miatt döntött így. A szövetségi kapitány ezzel együtt tekintélyesnek tartja a csapatlétszámot, ami majd az olasz fővárosba utazik. A már korábban említett fiatalítás jegyében több fiatal is lehetőséget kap, köztük hárman olyanok, akik az ifi Eb-n már kiválóan szerepeltek, de olyanok is vannak, akik már nem voltak ifi Eb-n, de még felnőtt válogatón sem – ismertette Sós Csaba.



Hosszú Katinkát illetően, aki végül a budapesti világbajnokságon nem állhatott dobogóra a Duna Arénában, úgy vélekedett, hogy bármelyik számban, amiben elindul, esélyes lehet az éremre. Be kell látni azonban – jegyezte meg a szakvezető –, hogy az évek múlásával nem csak az időeredményei kezdnek elmaradni, ami egy természetes jelenség, tekintve hogy több mint húsz éve az élvonalban van, hanem a formaidőzítése is, hiszen nyilván nem olyan mennyiségű munka előzi meg a versenyeit, mint korában. Mindazonáltal a tavalyi budapesti Európa-bajnokságon egyéniben három érmet nyert – emelte ki Sós Csaba emlékeztetve, hogy Hosszú Katinkának még négy érem hiányzik a százhoz, ezért a váltóban is figyelembe fogja venni, amit egyébként éremesélyes számnak tart. A teljes interjú az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában itt meghallgatható.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor