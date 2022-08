Szakértői visszhang - A Ferrari elképesztő hibákat vétett, Verstappen világbajnok lehet

A Hungaroring tényleg egy lesajnált pálya volt, "Miki egér", illetve gokartpályának titulálták - kezdte értékelését a Racingline.hu főszerkesztője a vasárnapi F1-es Magyar Nagydíj után, amelyet Max Verstappen (Red Bull) nyert a Mercedesek, Lewis Hamiltons és George Russel előtt. Vámosi Péter ezzel szemben úgy látja, hogy a magyar pályán évek óta meglepetések születnek: vagy friss győztest avatunk, mint tavaly Esteban Ocont, vagy valaki élete első pole pozícióját szerzi meg, mint szombaton George Russel.

A szakértő szerint a vasárnapi futamon kicsit úgy tűnt, mintha Max Verstappennek és a Red Bullnak senki nem okozhatna meglepetést.

A Ferrari elképesztő taktikai hibákat vétett,

a többieknek meg nem jött ki a lépés. Az biztos, hogy a Red Bull-osok nyugodtan pihenhetnek egy hónapot, hiszen a 80 pont óriási előny, és ezzel talán már el is dőlt az egyéni világbajnoki cím sorsa - hangoztatta a szakújságíró.

Vámosi Péternek az a véleménye, hogy ha ezen a helyzeten még fordítani akarna a Ferrari, akkor náluk komoly változásokra lenne szükség. Egészen pontosan arra, hogy ne olasz menedzsmentje legyen a csapatnak. A Ferrarinak ugyanis - leszámítva egy-két sikert 2007 óta - nem volt világbajnoka. Sőt, szerinte kis túlzással még azt a világbajnoki címet is Michael Schumacher rakta össze nekik. Azt az autót hagyta ott Kimi Räikkönennek, aminek a fejlesztéséhez bőven volt köze - emlékeztetett a szakújságíró. Ezen kívül akkor még Jean Todt és Ross Brawn irányították a maranellói csapatot.

Vámosi Péter azt mondta, hogy ő kimondottan sajnálja a Ferrari rajongóit, hiszen az olasz csapat tényleg a legjobb autót csinálta meg erre a szezonra. Ennek dacára már attól kell tartaniuk, hogy még a nem túl gyors, ám nagyon stabil Mercedes is megveri őket. Szerinte

ideje, hogy megint fejek hulljanak Maranellóban.

A már említett Mercedesszel kapcsolatban úgy látja, hogy Lewis Hamilton már a kezdetek óta élvezi és szereti a magyar pályát. Ennek is köszönhette második helyét, ami sokkal inkább az ő személyes sikere, mint a Mercedesé.

Vámosi Péter arról is beszélt, hogy a hírek szerint Sebastian Vettel után esetleg Lewis Hamilton is otthagyja a versenyzést. Mindenesetre Hamilton második helyezése remek teljesítmény volt, ami némi bizakodásra is okot adhat a csapatánál, nem úgy, mint a Ferrarinál.

Érintve azt a kellemetlen nézeteltérést, amely a helyi rendezők és egy angol fotós között alaklult ki, Vámosi Péter úgy vélekedett:

mindkét félnek, sőt még talán másoknak is el kellene gondolkodniuk a viselkedésükön.

Elfogadhatatlannak tartotta ugyanis, hogy az egyik tábor rajongói egy másik versenyző reklámanyagait égessék el, vagy lányok trikóját húzzák fel, csak azért, mert nem a kedvencük neve vagy képe látható rajta. Mint mondta, a Forma-1 megújulása, és ezzel az óriásira, 290 ezresre duzzadt nézőszám sajnos "olyan embereket is a sportág közelébe hozott, akik nem ide valók".

Ez ellen felszólal úgy az FIA, mint a Forma-1-es csapatok, versenyzők. De tenni is kellene valamit, mert "a duma kevés" - hangoztatta az InfoRádiónak Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője. Hatalmasat betlizett a Ferrari A vasárnapi Magyar Nagydíj technikai részleteiről a Kiss Norbert beszélt az InfoRádiónak. Dicsérte, hogy a Red Bull milyen jól kihasználja az autója alacsonyabb leszorító erejét, amivel egy picit nagyobb lehet a kocsi végsebessége. A szakkommentátor ugyancsak elismeréssel szólt a csapat gumikezeléséről, vagyis arról, hogy milyen bölcsen választották meg a pályához és az időjáráshoz leginkább megfelelő gumikat. Ugyanakkor Kiss Norbert azt mondta: nem érti, hogyan követhettek el a Ferrarinál ennyi hibát? Az autóik 2., 3. helyről indultak, mégis lemaradtak a dobogóról. A szakújságíró ennek egyik okát a túl hosszú kiállásokban látja, hiszen a Ferrari 4-5 másodperces kiállásai katasztrofálisak voltak. "Ez egy picit olyan, mintha háttal ülnének a pályának" - hangoztatta Kiss Norbert. A Ferrari gumikezeléséről is hasonlóan rossz véleménnyel volt a szakértő. Egyszerűen érthetetlennek nevezte, hogy amikor látni, ahogy más csapatok szenvednek a keményebb gumikeverékkel, akkor tíz körrel később a Ferrari mégis miért szerel fel ilyen kerekeket az autóira? Pedig - ahogy mondta - még a kommentártori állásból is látni lehetett, hogy ez mekkora stratégiai hiba. Ezek alapján valóban elmondható, hogy nagyot betlizett a Ferrari - vélekedett Kiss Norbert az InfoRádiónak.

