Forma–1: még nem tökéletesek az autók, és éppen ez a jó

Kamion Eb: Kiss Norbert jól rajtolt

Megkezdődött a kamion-Európa-bajnokság. Kiss Norbert jól nyitott, két futamot is megnyert a négyből, így éllovasként érkezik a Hungaroringre. Vámosi Péter szerint jól sikerültek a Révész-csapat fejlesztései, és nagyon odatették magukat a misanói idénynyitón. A Racingline.hu főszerkesztője ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy nem fogják a Hungaroringet ingyen adni, mert szoros a mezőny. A német Sascha Lenz és Jochen Hahn, illetve a cseh Adam Lacko, de Kiss Norbert spanyol csapattársa, Antonio Albacete is bármikor jó lehet egy győzelemre A június 11-12-i Super Racing Festivalon nemcsak kamionok, hanem túraautók és elektromos formulaautók is versengenek majd.