Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, a City drámai körülmények között nyerte meg az angol bajnoki címet, a lefújás után pedig a magukról megfeledkezett drukkerek elözönlötték a játékteret.

Az Aston Villa játékosai közül volt, aki nem kapcsolt időben, így a vendégek kapusa, Robin Olsen sem futott azonnal az öltözőbe.

A City drukkerei közül többen is inzultálták a kapust, volt aki pofon is vágta, végül a biztonság őröknek is komoly feladat volt lekísérni a kapust – számolt be az Origo.

? İngiltere’de Boffin vakası; City taraftarları rakip kaleci Robin Olsen’e saldırdı!: İsveçli kaleci Olsen, şampiyonluğun ardından Etihad Stadyumu’nun zeminine giriş yapan taraftarların hışmına uğradı pic.twitter.com/lRBhquz8tV — TR ⚽ Sᴘᴏʀ (@Tr__Spor) May 23, 2022

A Manchester City már ki is adott egy közleményt, elnézést kértek a kapustól, keresik a tetteseket, akiket ki fognak tiltani majd a csapat stadionjából.

A nagy ujjongás közepette egyébként néhány drukker az egyik kapufa felső lécen talált magának pihenőt, ami a nagy súly alatt megadta magát, és ketté tört.

Manchester City fans broke the goal at the Etihad!! ?? pic.twitter.com/JWskCNQTdT — Julien Laurens (@LaurensJulien) May 22, 2022

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 22: Manchester City fans celebrate winning the Premier League title on the pitch by climbing onto the roof of the net as the crossbar snaps after the Premier League match between Manchester City and Aston Villa at Etihad Stadium on May 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Nyitókép: MTI/EPA/Andrew Yates