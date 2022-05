A sírból hozta vissza a bajnoki címet a Manchester City

Megvédte címét az angol labdarúgó-bajnokságban a Manchester City, amely kétgólos hátrányát hat perc alatt ledolgozva 3-2-re legyőzte a vendég Aston Villát a 38., utolsó fordulóban vasárnap, így megőrizte egypontos előnyét a tabellán a Wolverhamptont 3-1-re verő Liverpoollal szemben.

A manchesteri világoskékek szurkolóinak volt okuk az izgalomra, az Aston Villa ugyanis már a szünetben 1-0-ra vezetett, majd a 69. percben megduplázta előnyét. Josep Guardiola vezetőedző tanítványai ezután összeszedték magukat, a 76. percben a nem sokkal előbb beállt Ilkay Gündogan szépített, két perccel később Rodrigo Hernández egyenlített, majd a 82. percben ismét Gündogan volt eredményes, ezzel eldöntve a meccs és a bajnoki cím sorsát.

Liverpoolban meglepetésre a harmadik percben a Wolves szerzett vezetést, de a Vörösöknek 21 perc múlva összejött az egyenlítés. A fordulás után sokáig nem változott az állás, Mohamed Szalah pedig már akkor szerzett gólt a hazaiaknál, amikor a City is vezetett a maga mérkőzésén, így a Pool számára a siker nem ért aranyérmet. Manchester, 2022. május 22. A Manchester City szurkolói ünnepelnek, miután csapata megnyerte az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 2022. május 22-i, Aston Villa elleni mérkőzését Manchesterben. A Manchester City öt év alatt negyedszer, összességében pedig nyolcadszor lett bajnok az angol labdarúgó-bajnokságban. MTI/AP/Dave Thompson

A Manchester Citynek a Premier League történetében ez a hatodik bajnoki aranya, korábban kétszer, 1937-ben és 1968-ban diadalmaskodott az élvonalban.

