Hatalmas izgalmakkal és egy eséssel ért véget a Giro dItalia első magyarországi szakasza

Az etap a várakozásoknak megfelelően a visegrádi Fellegvárba vezető emelkedőn dőlt el, amelyen a szakaszsikerre előzetesen legesélyesebbnek tartott kettős, az eritreai Biniam Girmay és a flandriai körversenyt idén másodszor megnyerő holland vetélkedtek az elsőségért. A legvégén óriási csatát vívott a két kerekes, de végül a Mathieu van der Poel ért elsőként a célba, így az idei kiírásban elsőként ő öltheti magára az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót.

Az ausztrál Caleb Ewan néhány méterre a céltól esett el, miután az első kereke összeért az előtte haladó Girmay hátsó kerekével. A harmadik helyet a baszk Pello Bilbao szerezte meg.

Valter Attila a legjobbakkal együtt, a 29. helyen ért célba, a szakaszgyőztestől mintegy négy másodperccel lemaradva.

Fetter Erik a vége előtt néhány kilométerrel egy csoportos bukás részese volt, a többiekkel együtt ő is leszakadt a főmezőnytől.

A pénteki 195 kilométeres, 900 méter szintkülönbséget tartalmazó táv során Székesfehérváron és Esztergomban várt részhajrá a mezőnyre. Azonnal az éles rajt, azaz a "null kilométer" után a Drone Hopper-Androni Giocattoli két kerékpárosa, Mattia Bais és Filippo Tagliani szökésbe indult, ez mindenkinek megfelelt, így a csapatok majdnem 11 percre elengedték a két szökevényt.

Az utak mellett rengetegen bíztatták a magyarokat és köszöntötték a mezőnyt: Peák Barnabást egy felüljáróra kifüggesztett molinóval motiválták, a hazai bringásokat és a nemzetközi sztárokat az aszfaltra írt feliratok bíztatták. De volt olyan szurkoló, aki T-rex jelmezben spinningezett, mások rózsaszín egyenpólóban lóháton vágtattak a mezőny mellett, Martonvásárnál pedig huszárok kivont karddal galoppoztak egy rövid szakaszon a kerekesek kíséretében.

Esztergomot elhagyva, 14 kilométerrel a cél előtt érték utol a két andronis versenyzőt, a szakaszsiker pedig a várakozásoknak megfelelően a visegrádi Fellegvárba vezető, negyedik kategóriás emelkedőn dőlt el. A 338 méter magasan fekvő célba öt kilométer hosszú, ötszázalékos átlagmeredekségű, helyenként nyolcszázalékos kaptató várt a bringásokra.

Előbb a belga Lawrence Naesen, majd a német Lennard Kämna indított hosszú hajrát, de végül a szakaszsikerre előzetesen legesélyesebbnek tartott kettős, a Gent-Wevelgem eritreai bajnoka, Biniam Girmay és a flandriai körversenyt idén másodszor megnyerő holland Van der Poel vetélkedtek az elsőségért, miután az egyik legjobb sprinter, Caleb Ewan bukott a célegyenesben. Végül Van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak, így győzelmével ő ölthette magára elsőként az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót az idei kiíráson. Valter Attila a legjobbakkal együtt, a győztestől négy másodperccel elmaradva ért célba a 29. helyen, s az első háromnak járó időjóváírások miatt 14 másodperces hátrányból várja a szombati folytatást.

A másik két magyar induló közül Fetter Erik még az emelkedő előtt bukásba keveredett, így 2:22 perces hátránnyal 112. helyen ért célba, míg Peák Barnabás 167. lett a győztestől 5:33 perccel elmaradva.

1. szakasz, Budapest-Visegrád, 195 km:



1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) 4:35:28 óra

2. Biniam Girmay (eritreai, Intermarché-Wanty-Gobert) azonos idővel

3. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain Victorious) a.i.

...29. Valter Attila (Groupama-FDJ) 4 mp hátrány

...112. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 2:22 p h.

...167. Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert) 5:33 p h.

The Giro d'Italia is not just about cycling: it's about folklore, tradition and lots of fun ?



cc: Saint László Hussar Association Martonvásár#Giro pic.twitter.com/tqIgi4o3TK — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2022