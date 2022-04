Szoboszlai Dominik elárulta a nagy titkát

Örültem a három pontnak, jót tett a lelkemnek, hogy góllal segítettem a csapatnak, és tettem egy újabb lépést azon az úton, amelyen továbbra is haladni szeretnék – mondta a Nemzeti Sportnak Szoboszlai Dominik. Az RB Leipzig 21 éves középpályása, aki vasárnap győztes gólt szerzett a Bayer Leverkusen otthonában rendezett bajnokin, arról is beszélt, hogy Lipcsében minden percért meg kell küzdeni, különösen a középpályán, mindenki harcol a helyéért, ő is mindennap azért küzd, hogy lehetőséget kapjon.

"A kérdés az, hogy a nehéz pillanatokban tovább küzdesz-e, vagy feladod. Én a harcot választottam, nem akartam hagyni, hogy bármi is letérítsen az útról. Igyekeztem kizárni minden külső tényezőt, csak magamra figyeltem, nem foglalkoztam semmi mással, csak a futballal. Ez a recept a múltban is bevált" – mondta a magyar válogatott futballista.

Mint fogalmazott, többször is beszélt Domenico Tedescóval, és bár részleteket nem árult el, de kijelentette: muszáj volt elfogadnia, hogy a vezetőedzőnél nem ő az első számú játékos a posztján.

"Nem másban kerestem a hibát, csak azt néztem, hogyan tudom megváltoztatni a véleményét"

– tette hozzá.

"Ahogy haladok előre a pályafutásomban, úgy következnek az akadályok és a lépcsőfokok. Ha jó az irány, ezek egyre nehezebbek és nehezebbek lesznek. Ám ha el akarom érni őket, mindegyiket meg kell ugranom, hátradőlni tilos" – mondta Szoboszlai Dominik.

A Leipzig tavaszi meneteléséről azt mondta, lassan talán megszokottá válik, hogy így vagy úgy, de megnyerik a meccseket, de nagyon sok olyan összetevője van a sikernek, amit csak azok ismernek, akik napról napra megfeszülnek az eredményekért. Szerinte az új szakvezető érdeme, hogy nagyon jól összerakta az együttest, de az edző mellett ebben a játékosoknak is megvan a szerepük.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer