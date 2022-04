A FIFA-nál megmenekült Oroszország - sőt!

Jóllehet Oroszországot kizárták az idei labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjéből, válogatottjait és klubcsapatait pedig kitiltották a sportági eseményekről, tagságát ugyanakkor - ukrajnai háborúja ellenére - megtarthatta a nemzetközi szövetségben (FIFA).

A FIFA dohai kongresszusán nem szavaztak az ország futballszövetségének tagságáról - erősítette meg sajtótájékoztatóján Gianni Infantino elnök.

"Oroszországot nem függesztette fel a FIFA, részt vett ezen a kongresszuson is, mert ha nincs módunk a kongresszushoz hasonlóan összehozni az embereket, akkor inkább hagyjunk fel a tevékenységünkkel és menjünk haza. A kizárás nem jó megoldás" - fogalmazott a FIFA első embere.

A tanácskozáson három ország - Pakisztán, Zimbabwe és Kenya - futballszövetségeinek tagságát felfüggesztették különböző jogsértések miatt - írta beszámolójában az insidethegames.biz portál, kitérve rá, hogy az angol, a francia, a spanyol és a német mellett az orosz, a portugál és az arab is hivatalos nyelve lett a FIFA-nak. Ukrán reakció "Egyszerűen nem fér a fejembe, miért nem zárják ki Oroszországot, miközben az egész világ ellene van" - nyilatkozta Szergej Palkin, a Sahtar Donyeck igazgatója. Hozzátette, a pakisztáni, a zimbabwei és a kenyai szövetséggel sokkal kevesebb probléma van, mint Oroszországgal, azokat mégis felfüggesztették, az oroszok kizárásával viszont - amit éppen a Sahtar Donyeck javasolt - nem is foglalkoztak. A klubvezető leszögezte, mindez megerősíti a FIFA-n belüli változások szükségességét, és jelezte, hogy továbbra is nyomást fog gyakorolni a FIFA-ra és az európai szövetségre (UEFA) az oroszkérdésben. "Amikor az emberek a FIFA-székházban kinéznek az ablakon, a Genfi-tavat látják. Talán el kellene küldeni őket Mariupolba és Harkivba, hogy komolyabban vegyék ezt az ügyet" - tette hozzá Palkin.

