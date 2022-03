Százhatvan sérült és ugyanannyi letartóztatott egy futballmérkőzésen - videó

A marokkói nemzetbiztonsági főigazgatóság (DGSN) adatai szerint a fogvatartottak közül 90 fiatalkorú. A gyanúsítottak megtámadták és kövekkel megdobálták a rendfenntartókat, megrongáltak 35 járművet, komoly károkat okoztak a stadionban és további erőszakos cselekményeket követtek el, többen alkoholos befolyásoltság alatt.

A közlemény szerint a rendőrségi nyomozás még tart, így további személyeket vehetnek őrizetbe. A 160 sebesült - 103 rendőr és 57 szurkoló - közül sokakat Rabat különböző kórházaiba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el - tudósított az MTI.

Újságírók emlékeztettek, hogy az eset csupán néhány nappal azután történt, hogy a helyi hatóságok engedélyezték, hogy ismét lehessenek nézők a futballmérkőzéseken.

Few days after #Morocco authorities allowed fans to attend #soccer matches, several were hurt during violent clashes/rioting when Rabat's AsFAR club lost Throne Cup qualifier to Moghreb Fes. May be pointless to state this isnt just about footballhttps://t.co/sRT0ZAybgA — Souhail Karam (@Massinissa1973) March 13, 2022