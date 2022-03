Daniel Ricciardo koronavírusos

Helyette csapattársa, Lando Norris futotta a köröket. A második tesztnap estéjére kiderült, hogy az ausztrál betegségét koronavírus okozza: több negatív teszt után pénteken egy PCR-teszt kimutatta szervezetében a kórokozót - írta a csapat közleménye alapján az f1vilag.hu.

Daniel Ricciardo így a helyi szabályoknak megfelelően karanténba vonult Bahreinben, és bár jobban van már, nem vehet részt a bahreini teszt utolsó napján sem.

A jövő hétvégi Bahreini Nagydíjra már mentesül a karanténkötelezettség alól.

Az istállóknak még szombaton lesz lehetőségük tesztelni, valamint vasárnapra vonatkozóan fél napra szóló különengedélyt kapott a Haasból Mick Schumacher. A pénteki teszt eseményeiről - amelyen a ferraris Carlos Sainzot Kevin Magnussen a csapatának, a Haasnak biztosított extra órában legyorsulta - itt számoltunk be.

Better this week than next…

Unfortunate to miss the test, but I’m starting to feel better. I’ll stay isolated and just focus on next weekend.

Big thanks to Lando & McLaren for the heavy lifting, I owe you some beers (milk for Lando).

Appreciate the well wishes from everyone.