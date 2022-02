Nincs magyarázat Ferran Torres mezének rejtélyére – képek

A választ még az FC Barcelonánál sem tudják – írja a nemzetisport.hu. Ferran Torres első félidei szerelésével semmi gond sem volt…

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 17: Ferran Torres of FC Barcelona in action during the UEFA Europa League Knockout Round Play-Off Leg One match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou on February 17, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

…a szünetben azonban mezt cserélt, és az új dresszről hiányzott a klub logója, valamint a katalán együttest szponzoráló sportszergyártó cég emblémája is. BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 17: Ferran Torres of FC Barcelona controls the ball during the UEFA Europa League Knockout Round Play-Off Leg One match between FC Barcelona and SSC Napoli at Camp Nou on February 17, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Az AS információi szerint nyomdai hiba történt, amit a klubnál már önmagában furcsállnak, de az külön rejtély, hogyan lehetséges az, hogy a mulasztást senki nem vette észre. Még a szertárosok sem.

Nyitókép: Eric Alonso/Getty Images