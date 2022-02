Télen sem tétlenkedik a Közút – videó

Az országos, 32 ezer kilométeres közúthálózatból 2010 óta összesen több mint 6500 kilométernyi szakasz teljes körű felújítása valósult meg. Tavaly évtizedes csúccsal, közel 1300 kilométeren indulhattak el – és javarészt fejeződhettek be – átfogó munkálatok. Tavasztól folytatódnak és újabb beruházásokkal egészülnek ki a felújítási munkák, így idén is a tavalyihoz hasonló mértékben válhatnak korszerűvé az országos utak.

A teljes körű felújítási munkákon kívül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nagy erőt fordít a lokális javítási munkákra is, ugyanis a 2021–2022-es téli szezonban is alakultak ki újabb burkolathibák az elöregedett úthálózati elemeken – olvasható a cég közleményében. Bár kevésbé volt csapadékos az elmúlt pár hónap, de a fagyási és olvadási ciklusok, vagyis az éjszakai fagyok és a nappali plusz hőmérsékletek, a változékony időjárás miatt továbbra is van teendője a társaságnak. Az új burkolathibák jelentős része éppen a téli időszak végén alakul ki, ezért a közútkezelő is mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló kapacitásokkal folyamatosan, ütemezetten végezze a hidegaszfaltos javítási munkákat. Ezeket tavasztól – vagyis a melegaszfaltkeverő telepek újranyitásától – már a tartósabb beavatkozások váltják fel, kiegészülve a teljes körű felújítási munkákkal.

A társaság által a téli üzemeltetési időszak végéig alkalmazott hidegaszfaltos javításokról és általában a kátyúzási munkákhoz kapcsolódó gyakori kérdésekre adott válaszokból készített egy rövid, közérthető videót – Kálid Artúr és Pusztaszeri Kornél szinkronjaival kiegészülve –, mely elérhető a cég valamennyi közösségi oldalán, így a Közút hivatalos Youtube csatornáján is.

A Magyar Közút az országos közúthálózaton a 2022-es évben közel 90 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi 95 mérnökségén keresztül. Ezen kívül – főleg a Magyar Falu Program által biztosított plusz forrásokkal és külső vállalkozásokkal kiegészülve – nagyfelületű burkolatjavítási munkákat is végeznek majd a szakemberek.

A társaság arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek mellett továbbra is fokozott óvatossággal és a kihelyezett előjelzések, valamint ideiglenes forgalomkorlátozások alapján vezessenek.

Nyitókép: Magyar Közút/YouTube