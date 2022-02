Bemutatták az idei Red Bullt - videó

Az osztrák együttes online rendezvényén leplezte le az RB18 nevű versenygépet, amellyel a holland Max Verstappen indul majd harcba, hogy megvédje vb-címét, melyet elképesztő küzdelemben, az előző idény utolsó futamának zárókörében szerzett meg a hétszeres győztes brit Lewis Hamiltonnal szemben.

A legnagyobb látható különbség az autó festésén, hogy a Honda távozását követően az Oracle amerikai technológiai cég lett a névadó, így természetesen a legnagyobb felületen jelenik meg a kocsin.

A holland pilóta autójára felkerül majd a világbajnokokat megillető 1-es rajtszám, ami egyébként 2014 óta nem volt a Forma-1-ben, ugyanis Hamilton nem élt ennek a lehetőségével, ő a 44-essel indult.

Verstappen csapattársa ebben a szezonban is a mexikói Sergio Perez lesz.

