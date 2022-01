Schmitt Pál három tanácsot is ad az új MOB-elnöknek

Alázattal kell vezetni a Magyar Olimpiai Bizottságot, az elnök első az egyenlők között, és fontos, hogy a tagok is így érezzék – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjúban Schmitt Pál, a testület korábbi első embere, és úgy látja, a legutóbbi két elnök (Borkai Zsolt, Kulcsár Krisztián) elhanyagolta az olimpiai eszme és últ gondozását, pedig szerinte ez adja az olimpizmus lényegét.

A szervezetet 1989 és 2010 irányító sportdiplomata, későbbi államfő szerint az elnökjelöltek közül Gyulay Zsoltnak lényegesen jobbak az esélyei, a vitorlázó olimpikon Hajdu Balázs is jó programmal lobbizik, de szerinte Gyulay mellett szólnak vezetési tapasztalatai és az olimpiai aranyérmei is. Az egykori kajakkirálynak, akinek annak idején ő adta át az olimpiai aranyérmét, három tanácsot is adott:

"Mindenekelőtt azt gondolom, hogy vissza kell állítani a tagság becsületét, a delegálás rendszerét. A második tanácsom, hogy szűkíteni kellene az adminisztratív személyzetet, mert a jelenlegi huszonhat alkalmazott véleményem szerint sok, a harmadik tanáccsal kapcsolatban pedig nem féltem, mert láttam a nyilatkozatait, úgyhogy tudom, gondolkodásának középpontjában a sportolók állnak."

Schmitt Pál úgy véli, a mindenkori MOB-elnöknek jóban kell lennie és együttműködnie az ország aktuális vezetőivel. A MOB jelenlegi, erősek leszűkített hatásköréről pedig azt mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy a kormány az új elnököt felruházza olyan jogkörökkel, amelyek az utóbbi időben nem illették meg az olimpiai bizottság vezetőjét.

