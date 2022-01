Gyulay Zsolt: ha az alázat megszűnik, akkor oda minden

Fontos az arány, a legitimizáció – kezdte Gyulay Zsolt, aki 34 szavazatot kapott a tagoktól a szombati elnökválasztáson, míg a másik jelöltet, Hajdu Balázst 14 támogatták. A kétszeres olimpiai bajnok szerint, a sport világa nagyon demokratikus, ugyanakkor nem finomkodik és zárkózik el a versenytől sem. „Úgyhogy nagyon megköszöntem Hajdu Balázsnak, hogy kandidált, ezáltal engem is versenyre kényszerített” – fogalmazott a Magyar Olimpiai Bizottság új elnöke. Megjegyezte: emiatt az elmúlt hetekben sok mindenkivel kellett konzultálniuk, ami szerinte mindkettejük ismereteit bővítette.

Kiemelte: a magyar olimpiai mozgalomban, bárki bármit is mond, nem volt háború, hanem egyszerűen nem volt egyetértés abban, hogy az új közgyűlés hogyan álljon föl. Mondható persze, hogy ennek csak szimbolikus értéke van, hiszen évi két-három alkalommal ülésezik, másfelől viszont egy 127 éves szervezetről van szó, ami a teljes sportszakmát lefedi, így az abban való részvétel – megítélése alapján – megtiszteltetés kell hogy legyen. Gyulay Zsolt szerint emiatt nem kell azon csodálkozni, hogy érzékenyen érintette azokat a szakembereket, köztük Kemény Dénest, Mocsai Lajost vagy Molnár Zoltánt, akik kikerültek ebből a folyamatból, dacára, hogy az elmúlt évtizedek során nagyon sokat hozzátettek a magyar sportsikerekhez.

„Így kialakult egy nézeteltérés – nem pedig háború –, amit a sport világa teljesen fair módon rendezett”

– ismételte meg az új MOB-elnök, utalva arra, hogy Kulcsár Krisztián bizalmatlansági indítványt kért maga ellen, majd „meghirdetett egy versenyt”, ahol az ismert eredmény született.

Ami a leendő főtitkár személyét illeti, a szakember elmondta: a megnevezés előtt még sor fog kerülni egy konzultációra az elnökség tagjaival. Azzal együtt is, hogy előzetesen jelezte, ő Fábián Lászlóval képzeli el a közös munkát, miután régóta ismerik egymást, és tudja róla, hogy milyen alázattal szolgálja a sportot. Végleges döntés azonban csak a pekingi téli olimpia után várható.

Gyulay Zsolt érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy a korábbi sportvezetői, illetve sportolói eredményeihez, sikereihez képest a mostani kinevezésben is – hasonlóan a Hungaroring Zrt. élére történt korábbi kievezéséhez – a feladatot és a munkát látja, de szerinte ez így is jó, mert ha az alázat megszűnik, akkor oda az egész. Természetesen büszke, hogy a közgyűlés ekkora bizalmat adott neki. Mint hangsúlyozta, ez egy nagyon felelősségteljes dolog, amit nem fog félvállról venni, annál is inkább, mert

a sport világában érzelmileg minden megérinti.

„Úgyhogy kemény dolog lesz” – jegyezte meg.

A MOB új elnöke a pekingi téli olimpia várható eredményességét illetően végül azt is elmondta, mindenkiben bízik, aki kvótát szerzett és kijutott, különösen a gyorskorcsolyázókban. Szerinte mindenki helyt fog állni, azzal együtt, hogy tudomása szerint is nagyon nehéz körülmények vannak Pekingben. „De a sportolók pontosan tudják a dolgukat, így bízom abban, hogy lesznek érmek” – fogalmazott.

