Märcz Tamás idén fog kísérletezni a fiatalokkal

Néhány játékos akár a párizsi olimpiai szereplésre is pályázhat azok közül, akik részt vettek a magyar férfi vízilabda-válogatott december végi összetartásán, és bekerültek a napokban zajló felkészülés keretébe - jelezte Märcz Tamás szövetségi kapitány.

"Decemberben volt először a teszt, akkor hívtam olyan játékosokat, akiket kevesebbet láttam korábban, legtöbbjük számomra újonc volt. A válogatásba kicsit beleszólt a sors is, hiszen sérültjeink és más hiányzóink is vannak. Nem azt mondom, hogy mindegyikük már annyit bizonyított, hogy máris itt a helyük, de akik jöttek, azokban látom már rövid távon is a potenciált, hogy talán bevethetőek, karakterisztikájukban van olyan fantázia, ami adhat a magyar vízilabdának" - fejtegette.

Elképzelhetőnek tartja tehát, hogy az újak közül lesznek, akik már a két és fél év múlva esedékes párizsi olimpiára is "be tudnak köszönni", de már a Los Angelesben esedékes, 2028-as olimpia sem túlságosan távoli.

"A fiatalok, ahogy láttuk, rengeteget fejlődtek akár egy-két év alatt is,

ez várható is és normális is náluk. Másfél év van addig, hogy a kvalifikációs tornákig eljussunk, ennyi ideje van mindenkinek, hogy megmutassa magát, szem előtt vannak, és lesznek olyan hivatalos mérkőzések, amelyeken be tudjuk vetni őket" - fogalmazott biztatásként a szövetségi kapitány.

Märcz Tamás nem titkolja, "fizikailag is" elvárja, hogy aki válogatott játékos lesz, "belenőjön" a nemzetközi mezőnybe, ami nagyon erős.

"De

egy minimális kísérletezésnek ebben az évben helye kell, hogy legyen. Hogy mennyinek, azt menet közben fogom eldönteni.

Lesznek, akik most be fognak köszönni, biztos vagyok benne" - ígérte.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt