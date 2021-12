Meghalt a legendás autóversenyző

Nyolcvankét éves korában elhunyt Al Unser amerikai autóversenyző, aki négyszer nyerte meg a világhírű Indy 500-as viadalt.

Az észak-amerikai Indycar versenysorozat háromszoros bajnokának halálhíréről az indianapolisi versenypálya irányítói számoltak be pénteken.

Al Unsert 17 évvel ezelőtt diagnosztizálták rákos megbetegedéssel, a halál új-mexikói otthonában érte csütörtökön.

Az Egyesült Államok legendás versenyzője egyike annak a négy pilótának, aki négyszer is diadalmaskodott az Indy 500-on. A mai napig Unser az a versenyző, aki a legtöbb kört tette meg az élen az Indy 500-on, az általa tartott rekord 644 kör. A híres viadalon 27-szer állt rajthoz, ezzel harmadik az örökranglistán Mario Andretti (29) és A.J. Foyt (35) mögött.

Al Unser 1970-ben, 1971-ben, 1978-ban és 1987-ben nyerte meg az Indy 500-at, bátyja, Bobby - aki májusban hunyt el - pedig 1968-ban, 1975-ben és 1981-ben győzött a legendás versenyen. Ők az egyetlen testvérpár, amelynek tagjai diadalmaskodtak a viadalon.

Unser fia, Al Unser Junior 1992-ben és 1994-ben győzött az Indy 500-on, így a család összesen kilenc trófeát birtokol, ráadásul 1992-ben idősebb Al Unser még versenyzett, sőt, fia diadala alkalmával harmadikként dobogóra is állhatott.

Al Unser az IndyCar bajnokságot 1970-ben, 1983-ban és 1985-ben nyerte meg, pályafutása során 39 futamon győzött, mellyel hatodik az örökranglistán.

Sad to hear that four-time Indianapolis 500 winner Al Unser has passed away. A legend of the sport ❤️#IndyCar pic.twitter.com/Jfakj7kbrs — Motorsport.com (@Motorsport) December 10, 2021