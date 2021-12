Liu Shaolin Sándor: Közös a bankszámlánk, ezért mindegy, melyikünk nyer

Véget ért vasárnap a rövid pályás gyorskorcsolya-világkupa, amely után a férfi gyorskorcsolyázóknál a három egyéni olimpiai induló személyében nem volt kérdés, a nőknél viszont egy hely még kiadó volt hétfőn a február 4. és 20. közötti pekingi téli olimpiára utazó csapatban.

A férfiak viadalát értékelve Liu Shaolin Sándor a nemzetisport.hu-nak elmondta, tőle mindenki azt várta a mostani négy versenyes kvalifikációs időszakban, hogy mindhárom távra megszerezze az olimpiai indulási jogot és ő is ezt várta magától.

Bánhidi Ákos, a válogatott edzője és menedzsere azt mondta, neki a pekingi viadal az igazán releváns. Szerinte az mutatta meg leginkább az erőviszonyokat, mert megelőzte egy felkészülés, majd a formába hozás, viszont utána egymást követték a versenyek, a formát pedig nehéz állandósítani. Liu Shaolin egyetértett ezzel, hozzátéve, hogy nehéz dolguk volt a négy versennyel. "A sportág nagyhatalmai megtehették, hogy távspecifikusan szerepeltették a korisokat, így aztán nekik nem is kellett megfeszülniük – nekünk annál inkább".

Teljesen másként kell és lehet ma versenyezni, mint akárcsak két évvel ezelőtt

- tette még hozzá a sportoló. "Olyan íveket korcsolyáznak mára a short trackesek, hogy lehetetlenség előzni – régen jóval könnyebb volt az előrejutás". Kiemelte még, hogy már mindhárom távon létfontosságú a jó rajtpozíció. A legjobban egyébként az ötszázat és az ezer métert szereti.

"Amikor Ronaldinho a világ legjobbjai közé tartozott, mindenki őt fogta a futballpályán – valahogy így vagyunk most mi is az öcsémmel." Volt, hogy úgy érezte, egyenesen utaznak rájuk a testvérével. "Néha ilyet is érzek. A hollandok például biztosan – volt néhány olyan futam ebben a világkupa-sorozatban, amelyen azt éreztem, ők csak arra mennek, hogy ellehetetlenítsenek engem a jégen."

Azzal, hogy a férfi váltó nem tudott nyerni az utolsó, dordrechti viadalon, nehezebb csoportba kerültek az olimpián: kínai, az olasz és a japán váltó helyett a dél-koreaiakkal, a hollandokkal és az oroszokkal futnak a döntőért. Mint Liu Shaolin Sándor elmondta, nem véletlen nézett rá csúnyán Csang Csing Lina, a válogatott edzője a verseny után.

"Már elkezdtük elemezni a vk-versenyeket, és az egyértelmű, hogy hármónk, vagyis az öcsém, Shaoang, Krueger John-Henry és az én tempóm gyorsabb, mint a többi váltó hasonló pozícióban futó korcsolyázóié, viszont a negyedik emberünk mindig nagyobb hátrányt szed össze."

Mi történik, ha az olimpiai döntőben mi történik, ha a Liu testvérek együtt száguldanak a döntőben a cél felé? - érkezett a következő kérdés, a válasz pedig:

"Mindegy, melyikünk nyer, közös a bankszámlánk."

Kifejtette: úgy nőttek fel, hogy jó k, és ez így is marad, míg világ a világ, ez nem fog változni egy olimpiai döntő miatt.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt