Kulcsár Krisztián a téli olimpiáról: amíg sportolói bojkottról nincs szó, addig nincs nagy gond

Kulcsár Krisztián – a tokiói olimpiáról is elmondható – szigorú jelző mellett a rideg és a rugalmatlan jelzőkkel illette a pekingi olimpiát. Szerinte a kínai szervezők részéről nincs meg a „helló, világ, olimpiát rendezünk” hozzáállás, de abban bízik, ez a későbbiekben változni fog, és az ott kialakuló hangulat méltó lesz az ötkarikás játékok szellemiségéhez.

Ami a pekingi olimpiát körüllengő politikai feszültségeket illeti, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, belülről nézve ezek kevésbé szoktak átszivárogni, vagyis a „botrányok” nagyjából kimerülnek abban, hogy egyes országok egyes politikusai bojkottálják a részvételt. Példaként említtette Rio de Janeirót és Tokiót, ahol az oroszok nem lehettek ott, míg Peking esetében az amerikaiak döntöttek úgy, nem akarnak részt venni. „Nem tudok nem őszintén beszélni erről az ügyről: engem ez egyáltalán nem érdekel, és azt hiszem az ott lévőket sem” – fogalmazott a MOB-elnök. A szakember szerint az, hogy egy ország vezetője integritási, dopping, nagy- vagy belső politikai ügy miatt nem vesz részt egy olimpián, teljesen elfogadható, hiszen sokkal ártalmatlanabb dolgok miatt is más területeken. Amíg a probléma nem csap át egy olyan szintre, hogy az már sportolói bojkottot jelent, addig ezzel különösebben nem foglalkoznak – ismételte meg Kulcsár Krisztián.

A MOB-elnök arra is kitért, hogy már az is nagy örömmel szolgálna, ha a 2018-as pjongcsangi téli olimpiához mérhető lenne a magyar küldöttség, igaz, az már eldőlt, hogy csak egyéni versenyzőink lesznek Pekingben. „A női jéghokisokat nagyon szerettük volna ott látni, reméljük, legközelebb ott lesznek” – jegyezte meg. Kulcsár Krisztián összességben úgy véli, hogy a 15-16 fő meglesz, aminél nem is igazán tud – a jeges és havas sportágakban – többet felvonultatni az ország.

Nem elvárás, de a józan prognózisban az érem, akár az érmek is benne vannak – hangsúlyozta végezetül a szakember. "A sportágat talán mindenki tudja, a rövidpályás gyorskorcsolya, annyival kiegészítve, hogy nemcsak a srácok, hanem a mix team is nagyon ígéretesen fest” – fogalmazott.

