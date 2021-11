Kimaxolhatja a téli olimpiát a férfi short track válogatott

Hétvégén zárul a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozata a hollandiai Dordrechtben. Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edzője és menedzsere szerint az elmúlt hetekben, így legutóbb Debrecenben a fiatalok is jól szerepeltek a rutinos klasszisok, többek között az olimpiai bajnok Liu fivérek mellett.

"Látható volt, az utolsó váltó Shaolin esése után nélküle állt fel, de ketten is voltak a fiatalok közül, akik be tudtak lépni, és így is sikerült a bronzérmet megkaparintani. Mindenképp nagyon biztató a helyzet, de ugyanúgy mondhatom, hogy volt egy-két jó megmozdulás a fiatal hölgyek részéről is. Biztató ez az utolsó világkupaverseny előtt szintén" - fogalmazott a szakvezető.

A férfiaknál nagy esély van rá, hogy a téli olimpia mindhárom egyéni számában a maximális 3 fő kvalifikáljon, de hölgyek is jól állnak egyéniben.

Ez a vegyes váltó szempontjából is fontos, amely jelenleg az igen előkelő második helyen áll a világkuparangsorban, a férfiváltóhoz hasonlóan.

A női csapatért fájhat Bánhidi Ákos szíve, mert már csak matematikai esély van arra, hogy a váltó kijusson.

A teljes interjút péntek 19.30-kor az InfoRádió Ötkarika című műsorában sugározzuk.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt