Női kapitány a kézilabda-vb előtt: "tíz nap alatt nagy változások is lehetnek"

A mezőny legjobbjai kerültek a világbajnoki felkészülés előtt kihirdetett keretbe - hangsúlyozta az InfoRádió Hetes című műsorában a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a decemberi, spanyolországi vb előtt.

Golovin Vlagyimir hozzátette: a nemzetközi porondon is szereplő játékosok a sorozatterhelés miatt nincsenek csúcsformában.

"Irányító poszton csak ketten vannak a többin hárman. Közülük kell kiválogatni azt a 18 játékost, aki a vb-re mehet. Aki a legjobb formában lesz, aki e rövid időn belül mutatja, hogy érdemes hívni, oda fog kerülni" - szögezte le.

Hogy erőnléti, technikai vagy taktikai hiányosságok vannak-e még, arról azt mondta, "mindennel kell majd foglalkozni".

"Folyamatosan figyelem, hogy ki hogy teljesít.

Tíz nap vagy két hét alatt akár nagy változásokat is tud mutatni.

Szeptemberben, amikor a bajnokság és a kupa elindult, például mindenki jó formát mutatott, de néhányan a legjobbak közül is elfáradtak" - mutatott rá a kapitány.

Golovin Vlagyimir azért örül a Ferencváros és a Győr formájának, rájuk a válogatottban is nagyon számít, de:

"Azt is meg kell érteni, hogy ezek a játékosok a Fradiban és a Győrben is nagyjából 30 percet játszanak egy 60 perces mérkőzésen, ami hogy ha a válogatott mérkőzésein is így van, akkor a másik 30 percben valakinek pótolnia kell őket, ami nem egyszerű."

Az edző szerint azonban a következő egy hét pont arra lesz jó, hogy mindenki pozitív élményekkel érkezzen a nemzeti együtteshez. Friss: Tomori nincs Két héttel a női kézilabda-világbajnokság előtt Tomori Zsuzsanna lemondta a válogatottságot . A szövetség reakciója szerint reméli, hogy a játékosnak nyomós oka van a spanyolországi torna kihagyására. A szövetségi kapitány a hírrel kapcsolatban azt mondta az M1 aktuális csatornának, hogy a vb-re vonatkozik a döntés, melyet több ok miatt hozott meg Tomori Zsuzsanna. "Kimerültnek érzi magát, összeszedett egy apró sérülést, pluszban náthás is, és úgy érzi, hogy most nem tudna százszázalékig segíteni a válogatottnak" - nyilatkozta Golovin Vlagyimir, aki elismerte, hogy nehéz lesz pótolni a védelem egyik oszlopát, de a szakmai stábbal már gondolkodnak a lehetőségeken. A 34 éves kézilabdázó 2006-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban és azóta 191 mérkőzésen lépett pályára, tagja volt a 2008-as pekingi olimpián negyedik, illetve a 2012-es Európa-bajnokságon bronzérmes együttesnek is, ahogy az idei tokiói játékokon hetedik gárdának is a vezéregyénisége volt. Jelenleg a norvég Vipers légiósa. A keretről és a csapat programjáról ITT ÍRTUNK RÉSZLETESEBBEN

Nyitókép: Czeglédi Zsolt