Német futballbotrány: oltásellenesnek tartják a legértékesebb játékost

Áll a bál a német labdarúgó-válogatottnál, miután a Lichtenstein elleni vb-selejtezőre készülő csapat egyik edzése elmaradt a héten, és öt játékosnak el kellett hagynia a keretet karanténkötelezettség miatt. A Bayern München védője, Niklas Süle Covid-tesztje hozott pozitív eredményt, s ennek következtében Joshua Kimmichnek, Serge Gnabrynak, Jamal Musialának és Karim Adeyeminek is el kellett különülnie a többiektől.

Az érintett labdarúgók közül egyedül Kimmichről tudni, hogy nem oltatta be magát a Covid-vakcinával, ám a többiek esetében is él a gyanú, ugyanis a helyi rendeletek szerint a teljesen átoltott személyeknek nem kötelező a karantén akkor sem, ha kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. Kimmich nyíltan beszélt arról, hogy aggályai vannak az oltásokra tekintettel, ezért nem adatta be magának a vakcinát.

"Természetesen tisztában vagyok a saját felelősségemmel, betartok minden higiéniai szabályt és háromnaponta teszteltetem magam. De úgy gondolom, mindenkinek saját döntést kell hoznia magáról – idézi cikkében a középpályást a Magyar Nemzet. – Nem vagyok vírustagadó vagy oltásellenes. Jó esély van arra, hogy

előbb-utóbb beoltatom magam, csak annyiról van szó, hogy még vannak kételyeim."

Ennek ellenére Németoszágban felelőtlennek tartják a legértékesebb honi labdarúgót. Dortmund polgármestere, Thomas Westphal teljesen felelőtlennek nevezte, de nem értett vele egyet Tim Meyer, a Bayern München csapatorvosa. A korábbi német válogatott labdarúgó, Dietmar Hamann pedig azt fejtegette, hogy a német stadionokba csak szigorú szabályok szerint, oltással rendelkező szurkolók léphetnek be, s ennek fényében visszás, hogy akár az is előfordulhatna, a pályán 22 oltatlan játékos szaladgál.

A német Bild szerint Kimmichnek sok pénzébe kerülnek az elvei, ugyanis a német törvények szerint a be nem oltott személyek nem kapnak fizetést a munkáltatójuktól a karantén ideje alatt. Mint kiszámolták, Kimmich évi 20 millió eurós fizetéséből kiindulva, hét nappal számolva ez 384 ezer eurós (közel 140 millió forintos) mínuszt jelentene neki.

Eközben Hans-Dieter Flick szövetségi kapitány már azt is kilátásba helyezte, hogy a jövőben nem hívná be a válogatottba az oltatlan játékosokat. Ez már közvetlen hatással lenne Kimmich pályafutására, noha a 26 éves középpályás jelenleg a német futball legértékesebb játékosa, a Transfermarkt 90 millió euróra becsli az értékét.

Kimmich álláspontja azért is furcsa, mert bayernes csapattársával, Leon Goretzkával együtt létrehozta a WeKickCorona mozgalmat tavaly márciusban, és a célja többek közt az, hogy a szegényebb országokban is hozzájussanak az emberek a vakcinához. "Pénzt adományozunk az UNICEF-nek, amely aztán oltóanyaggal segít bizonyos országokban. A lényeg, hogy mindenki hozzáférjen a vakcinához, de annak beadásáról már mindenkinek saját döntést kellene hoznia" – érvelt a futballista.

