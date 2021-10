Egyre hosszabbak a várólisták a Balatonon

Sikeres volt idén a vitorlásszezon, ez a balatoni, a velencei és fertő-tavi régió esetében is elmondható, annak ellenére, hogy a Velencei tavon voltak problémák az alacsony vízállás miatt. Sokan kaptak kedvet a járvány miatti bezártság után, hogy kipróbálják a vitorlázást, ezt az aktivitást a charter vállalkozások is érzékelték, némelyiknél várólista alakult ki – mondta a VG-nek Szépvölgyi István, a Magyar Vitorlás Akadémia ügyvezetője.

Tavaly a járványügyi korlátozások miatt azok is a hazai tavakon vitorláztak, akik egyébként a tengerre szerettek volna menni, ez a közösség idén már eljutott az Adriára. Az viszont továbbra is elmondható, hogy egyre nagyobb vitorlások láthatók a Balatonon, ma már vannak 50 lábas hajók is, holott néhány éve még a 25-35 lábas vitorlások voltak a legnagyobbak a tavon – emelte ki Szépvölgyi István. A hajók méretének növekedése azonban több problémát is magában hordoz, több helyet foglalnak az amúgy is szűkös kikötőkben, kiszorítva onnan a kisebb hajókat és növelve a kikötők férőhelyhiányát.

A Magyar Vitorlás Akadémia szerint az elmúlt években komoly fejlődésen mentek keresztül a kikötők, összességében javul az infrastruktúra, közelíti a nyugat-európai színvonalat. A legjobb minősítést a balatonfenyvesi Fenyves Yacht Club érte el, a második az alsóörsi Alsóörs Marina, a harmadik pedig a balatonlellei BL Yachtclub lett. Jelenleg is három nagy kikötő-beruházás van folyamatban a Balatonnál, a bővítések új kikötőhelyeket is jelentenek majd.

"Évek óta nincs elég kikötőhely, továbbra is hosszúak a várólisták, és az idei szezont az is nehezítette, hogy a rekonstrukció alatt álló marinák nem fogadtak vitorlásokat" – hangsúlyozta Szépvölgyi István.

Nyitókép: MTI/Varga György