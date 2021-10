Vb helyett pihenést írt elő Késely Ajnának az új edző

A rövid pályás úszó-Európa-bajnokság után a májusi nagymedencés vb-re fókuszál majd tanítványával, Késely Ajnával Bernek Péter, aki a tokiói olimpia után vonult vissza, és máris klasszis versenyző felkészítését irányíthatja.

"Minden nap abszolút pozitív érzésekkel távozom a medencetérből. Kicsit más így a felállás, de úgy gondolom, jól halad a munka. Két és fél hét telt el a kezdés óta, de nagyon jól haladunk" – fogalmazott kérdésünkre Bernek Péter.

Erre az őszre is látszódhat már a közös munka eredménye, az év hátra lévő részében a rövid pályás Eb mellett a budapesti világkupaverseny is része lesz Késely Ajna versenynaptárának, ugyanígy egy francia verseny és a hazai, 25 méteres medencében rendezendő országos bajnokság is.

"Ezek közül az Eb a legfontosabb, de mivel nem egész két hónap telik csak el addig a közös munkával, nem várunk túl sokat tőle" – tette világossá Bernek Péter, aki azért bízik abban, hogy azok a technikai elemek, amelyekkel gazdagítják Késely Ajna felkészülését, már megfelelően be lesznek gyakorolva, és "mire ösztönszerűen fognak jönni, jobb időket is fog elérni" az úszónő.

Januárig a páros hivatalosan klub nélkül van,

de az edzéslehetőséget már biztosítja a BVSC a Szőnyi úton, sőt így volt ez már a szerződés aláírása előtt is – árulta el a fiatal edző.

"Késely Ajna hangulata rendben van, céltudatosnak látom, sokszor vissza is kell őt fogni az edzésen, mivel kvázi egy nulláról kezdődő felépítést szeretnék.

Az elmúlt években semmi pihenője nem volt,

ezért találtam ki, hogy a rövid pályás világbajnokságot kihagynánk, december 12. és 26. között is pihenni fog. Valószínűleg így lesz a legjobb a felkészülés."

Edzői ambícióival kapcsolatban Bernek Péter elmondta, "egyelőre Ajna sikeressége az első, hogy amikor kijön a medencéből és látja a táblán az időeredményt, tudja, hogy az tényleg a maximum volt".

Nyitókép: Forrás: Facebook