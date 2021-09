Egyre vonzóbbak a digitális "szurkolói kártyák"

Kriptovaluta, token, bitcoin és NFT. Az utóbbi években keletkezett pénzügyi fogalmak, amelyek egyre inkább beszivárognak a sport világába is. A digitális tér meghódítása és hasznosítása már a nagy külföldi sportligákban szinte divattá vált. Az iparágban tevékenykedő jelentősebb cégek szponzorként már a legnagyobb bajnokságokban is megjelentek, így például az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokságnak és a Forma–1-nek is akad már a kriptovalutával foglalkozó támogatója. A Magyarországon még csak kevésbe ismert terület nemsokára komoly üzleti potenciált is tartogathat – írja a hirado.hu.

Varga Dénes olimpiai bajnok vízilabdázó érdeklődését hazánkban az elsők között keltette fel az iparág. A sportoló szerint a magyar sportpiac jó része a hétköznapi emberekhez hasonlóan még csak ismerkedik a kriptovaluták fogalmával, külföldön azonban jobbára már nem meglepetés, hogy az elsősorban digitális formában megjelenő alternatív fizetőeszköz erősen a figyelem középpontjában van.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint ez a fajta kapcsolatkeresés csak annak köszönhető, hogy a sport a gazdaság egyik vezető ágává nőtte ki magát és nagy figyelmet generál. Sportegyesületek, ismert sztárok számára jó lehetőség lehet limitált számú digitális formában elkészült ereklyék kibocsátása.

A szaknyelven NFT-knek (nem helyettesíthető tokeneknek) hívott alkotásokat akár a klasszikus sportkártyák modern változatának is vehetjük, melyek értékét az adja, hogy csak keveset gyártanak belőle.

Ma már jelentős sportesemények emlékezetes képsorai is áruba is bocsáthatók ilyen formában. Egy sportoló eladhatja a saját attrakcióját, megszabhatja, mennyi készüljön belőle, és licitre bocsáthatja. A szurkolói tokenek egyre népszerűbbek.

