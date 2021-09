Kozák Danuta: nem lehet a végtelenségig feszíteni

Idei eredményeit tekintve elégedettnek tartja magát Kozák Danuta azzal együtt, hogy voltak olyan futamai a szezonban, melyek után némi hiányérzet maradt benne. „De próbálok pozitívan nézni előre, úgyhogy jól sikerült év volt” – fogalmazott a hatszoros olimpiai győztes kajakozó.

Mint azt az InfoRádiónak elárulta, a tokiói játékok során már annyira fáradtnak érezte magát, hogy nem is igazán akart a szezonzáró koppenhágai világbajnokságon elindulni, de miután edzeni kezdett, kedvet kapott, és végül

„jó dolog volt kicsit teher nélkül versenyeznie”,

miután a főversenyen, az olimpián túl volt. A sportoló megjegyezte, bár meglehetősen mostoha körülmények között voltak, összességében ez is elmondható egy jó világbajnokságnak.

Ismeretes, Koppenhágában a női kajaknégyessel ezüstérmet szerzett, amire legutóbb 2015-ben, Milánóban volt példa, a Kozák Danuta–Csipes Tamara duó pedig szoros csatában győzte le a fehérorosz párost. Utóbbival kapcsolatban a Ferencváros kajakozója azt mondta, több volt a párosban, de egyszerűen nem voltak képesek bemelegedni a hideg időjárás miatt. Ellenben a négyesben már komfortosabban érezte magát, ott viszont „egyszerűen az erő hiányzott a hajóból”, és talán kicsit későn indítottak.

„Sajnálom, hogy a veretlenségünket így megszakítottuk, de nem lehet a végtelenségig feszíteni… Eddig is hihetetlen volt, hogy a magyarok meddig tudták uralni a négyest”

– tette hozzá.

Visszakanyarodva a nyári tokiói olimpiára, ahol viszont „talán túl meleg is volt”, Kozák Danuta elsőként a négyes befutót emelte ki, pontosabban annak utolsó száz méterét: „nagyon akartam, nagyon akartuk, és meg tudtuk oldani”. Az egyes szám miatt érez egy kis keserűséget, továbbá amiatt, hogy a Bodonyi Dórával alkotott párosuk is „csak” bronzérmes lett. „Amikor oldalra néztem, valahogyan nem tudatosult bennem, hogy lengyelek is elénk csúsztak… De igazából, ami a legerősebb, az a négyes arany” – idézte föl az InfoRádiónak. Mindazonáltal boldogan tudott hazautazni, hiszen

már hatszoros olimpiai bajnok lett.

Kozák Danuta megjegyezte, azt, hogy Rióban három aranyérmet tudott nyerni, hihetetlen és talán megismételhetetlen eredménynek gondolta, ennek ellenére mindenki ezt várta tőle Tokióban is, így aztán kicsit maga is efelé hajlott. „De azt gondolom, miután olimpia bajnoki címmel tértem haza, elégedettnek kell lennem, és az is vagyok” – emelte ki. Megjegyzendő, Kozák Danuta Koppenhága után már 15 világbajnoki aranynál jár, ami ugyancsak „nem hangzik rosszul”.

Ami a jövőt illeti, egyelőre még nem beszéltek kajakozásról edzőjével, Somogyi Bélával, aki egyben Kozák Danuta férje is. Mint mondta, szeretne kikapcsolódni, pihenni és a családjával lenni, emlékeztetve, hogy két hosszú év felkészülés áll mögötte, ezért nem is szeretne a jövőről beszélni: „Egyelőre próbáljuk az elmulasztott dolgokat behozni a magánéletünkben, ez van most fókuszban.”

