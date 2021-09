4 óra 8 perces csatát vívott Fucsovics Márton a US Open nyitányán

Fucsovics Márton az első fordulóban öt szettben kikapott az olasz Andreas Seppitől, így kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 41. magyar játékos remekül kezdte a mérkőzést, kiválóan adogatott és fogadóként is magabiztos volt, így alig félóra alatt szettelőnyhöz jutott. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a rangsorban 89. olasz 6:5-ös vezetéséig mindketten hozták a szerváikat, ekkor azonban Fucsovics rontott, így nem csupán a játékot, hanem a játszmát is elveszítette.

A harmadikban szinte lemásolták az azt megelőző szettet a felek, és megint a magyar bírta rosszabbul a "hajrát": a nyíregyházi teniszező ezúttal 4:5-nél bukta el szervagémjét, egyúttal a játszmát.

Az olasz fordítása után a jelenlegi legjobb magyar férfi játékos nem esett össze, sőt, ismét az első játszmában látott formáját hozta, kétszer is brékelt és gyorsan egyenlített. Az utolsó szettre viszont Seppi is összeszedte magát, s 4:2-re is vezetett, Fucsovics azonban rögtön javított, a végjátékban pedig 5:6-nál mérkőzéslabdát hárítva mentett rövidítésre. A tiebreak maratoni hosszúságúra nyúlt, Fucsovics 6-4-nél közel volt a sikerhez, de nem tudta lezárni a mérkőzést, a folytatásban pedig egészen 13-13-ig nem bírtak egymással, akkor Seppi előbb meccslabdához jutott, majd azt saját adogatásából értékesítette és bejutott a 64 közé. A találkozó 4 óra 8 percig tartott.

A nap során korábban Gálfi Dalma is kikapott az első körben, így mindkét magyar búcsúzott a versenytől.

Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Andreas Seppi (olasz)-Fucsovics Márton 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (15-13)

nők:

korábban:

Petra Martic (horvát, 30.)-Gálfi Dalma 6:3, 6:2

Nyitókép: GUILLAUME HORCAJUELO