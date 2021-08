Az AS Roma ezúttal az AC Milannak adta kölcsön Florenzit

Az Európa-bajnok játékos római megállapodása 2023 nyaráig érvényes, milánói kölcsönszerződése egy idényre szól és vételi opciót is tartalmaz.

Az olasz sportsajtó értesülései szerint az AC Milan 1 millió eurót fizet a fővárosiaknak a kölcsönadásért, és jövőre 4,5 millió euróért végleg megvásárolhatja Florenzi játékjogát.

A középpályásként is bevethető 30 éves jobbhátvéd a legutóbbi másfél szezont is kölcsönben töltötte, előbb a Valenciában, majd a Paris Saint-Germainben szerepelt. Pályafutását több súlyos sérülés is hátráltatta, 2016-ban és 2017-ben például elszakadt a keresztszalagja.