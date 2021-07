Megvan az egyezség, Messi marad a Barcelonában

A katalán L'Esportiu lap értesülése után szétszaladt a hír a spanyol lapokban, hogy megszületett a két hete várt egyezség, és Lionel Messi a Barcelona játékosa marad további öt évre. A hatszoros aranylabdás csatár szerződése még június 30-án járt le, azóta tart a bizonytalanság, hogy sikerül-e a klubtörténet legsikeresebb játékosát a Camp Nouban tartani, vagy valamelyik európai rivális ingyen megszerzi a 34 éves futballista játékjogát.

A katalán sportlap szerint eldőlt a kérdés, mert a megállapodás született a lényegi kérdésekben, már csak a LaLiga jóváhagyását várják a klub elöljárói. Mint az Infostart is megírta, a szerződés megkötését leginkább az hátráltatta, hogy a spanyol liga szigorú pénzügyi szabályai szerint csak a bevételeivel arányos összeget költhet játékosok szerződtetésére és fizetésére minden klub, és a Barcelonának az elszaladt bérköltségeit kellett leszorítania ahhoz, hogy új játékosokat regisztrálhasson.

Ehhez például szükség lehet arra is, hogy a második legmagasabb fizetésű – évi 24 millió euró körül kereső – Antoine Griezmanntól megszabaduljanak, a francia csatár vélhetően visszatér egy csereügylet részeként az Atletico Madridhoz, és helyette a jóval kevesebb pénzt kérő Saul Nigez érkezhet Barcelonába.

Az új Messi-szerződés öt évre szól, és nincs benne két év után az amerikai kitérő, hanem ha minden jól megy, akár 39 éves koráig is a Barcában futballozhat a kis argentin. Az eddigi fizetése feléről lemondott, és a hírek szerint az új szerződése első évében hosszabbítási bónusz és fizetés címén 20 millió euróval beéri, így segítve az anyagi gondokkal küzdő klubját, majd a második évben emelkedik a bére, és 2023-ban ér a csúcsára, ráadásul jelentős összeg jár neki, ha ekkor felbontják a szerződést. Ha mégis marad a további két szezonra, akkor már újra alacsonyabb keresettel kell majd beérnie. Mindezek a tételek sem érik el a 200 millió eurót, miközben a most lejárt szerződése alapján akár évi 100 millió eurót is zsebre tehetett.

Tehát végképp magához láncolhatja Messit a Barcelona, amelynek mér 2000 óta szerződtetett játékosa az argentin támadó.

Egy esetben távozhat előbb: ha valaki kifizeti az új kivásárlási árát – ez 600 millió euró lesz.

A sajtóhírek szerint a klub és futballista édesapja és ügynöke, Jorge Messi hétfőn már megegyezett mindenben, most a szülővárosában, Rosarióban a Copa America fáradalmait pihenő Messi jóváhagyására várnak, és a liga engedélyének birtokában akár már a közeli napokban, de legkésőbb a jövő héten ünnepélyes keretek között bejelenthetik Barcelonában a nyári játékospiac legnagyobb igazolását.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez