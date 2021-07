Szilágyi Áron készül egy-két meglepetéssel Tokióban

Nagyszerűen alakult a 10-12 hetes felkészülés, amelyen pontról pontra végre tudták hajtani az eltervezetteket – mondta az InfoRádiónak Szilágyi Áron, aki négy különböző helyszín hat-hét edzőtáborával, illetve budapesti felkészüléssel a háta mögött vághat neki a tokiói útnak.

A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó kiemelte, hálával tartoznak a Magyar Vívó Szövetségnek, hogy biztosították a megfelelő hátteret, egyben örömét is kifejezte, hogy a csapattársaival együtt sérülésmentesen, mindenféle hátráltató tényező nélkül, nyugodtan tudtak készülni. Tehát

minden adva van ahhoz, hogy a lehető legjobb formában érkezzen Tokióba

– tette hozzá.

Mint mondta, a felkészülés alatt alapvetően mindenki a saját vívásával volt elfoglalva, próbálva azt tökéletesíteni. Természetesen ő maga is így tett, és rengeteget dolgozott azon mesterével, Decsi Andrással, hogy az elmúlt évek során bevált „akciókészletet” felelevenítsék, illetve „melegen tartsák”, továbbá, hogy új elemekkel is kiegészítsék a repertoárját.

„Készülünk egy-két meglepetéssel is az ellenfeleknek.”

Ugyanakkor némileg vakon mennek neki a versenynek – jegyezte meg –, hiszen a márciusi budapesti Világkupa óta nem látták a legnagyobb riválisokat versenyszituációban, és közös edzőtáborozásra sem volt lehetőségük velük. Vagyis majd Tokióban fog kiderülni, hogy ki mit vesz elő a tarsolyából – magyarázta.

Közben egy dokumentumfilm is készült Szilágyi Áron elmúlt 5 évéről. A kardvívó ezzel kapcsolatban elárulta, a Muhi András rendezte Egy mindenkiért című alkotás gyakorlatilag már az olimpiai felkészülés előtt elkészült, így ezzel akkor már nem kellett különösebben foglalkozni. Ugyanakkor a mozis és tévés bemutatóra még az ötkarikás játékok előtt sor fog kerülni, ami plusz energiaforrást jelenthet számára Tokióban – emelte ki Szilágyi Áron. „Már most sokan jelezték, a trailer megjelenése után, hogy nagyon kíváncsiak, tetszett nekik, és hogy milyen jó, hogy egy magyar olimpiai bajnok sportolóról is forgattak egy ilyen dokumentumfilmet.”

A kétszeres olimpiai bajnok kardívivó végezetül kiemelte: szeretne jól vívni, kihozva magából a maximumot, és látni azt a csapaton, hogy a társai is a lehető legjobb állapotban vívnak. Hogy ez miben fog manifesztálódni, helyezésben, éremben, milyen színű éremben, ez majd csak ott dől el – fogalmazott az InfoRádiónak Szilágyi Áron.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás