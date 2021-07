Manhercz Krisztián: Tokióban a legjobb négy közé jutás lesz a lélektani pont

Három héttel az olimpia kezdete előtt péntektől a Margitszigeten rendeznek négycsapatos férfi vízilabda felkészülési tornát; a magyarok, a horvátok, a spanyolok és az oroszok küzdenek meg egymással nézők előtt - kerethirdetés után.

"Nyilván többeknek nem volt meglepetés, másoknak megkönnyebbülést jelentett, de bármelyikről is legyen szó, most már abba az irányba kell, hogy elvigye a csapatot, hogy most már tényleg egy célunk van, és az, aki kicsit feszültebb volt a bizonyítási kényszer miatt, most már megnyugodhat, mindenki a csapatot kell, hogy segítse" - fogalmazta meg a kerethirdetés utáni gondolatait az InfoRádióban az Európa-bajnok Manhercz Krisztián.

A csapat a minap tért haza Horvátországból, ahol az edzőtáborban az eredmények "önmagukért beszélnek", de a játékos szerint a legfontosabb, hogy mérkőzhettek, ezen kívül ugyanis csak a BENU Kupa áll rendelkezésre, illetve egy hosszú utazás után - és az olimpia előtt - egy-egy gyakorlás Spanyolország és Japán ellen.

A horvátok legyőzésétől nem "száll el", még úgy sem, hogy hosszú idő után az első kétkapus edzés volt ez, és az ellenfél is minőségi volt, még úgy is, hogy csak büntetőpárbajban múlta felül az olimpiai kvalifikációs tornán Oroszországot.

Az olimpia forgatókönyve már ismert, a két hatos csoportból négy-négy együttes jut tovább, vagyis igazi nyomás csak a negyeddöntőktől lesz a válogatottakon.

A mezőny tagjai: Japán, Spanyolország, Szerbia, Olaszország, Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Afrika, Magyarország, Kazahsztán, Montenegró, Görögország, Horvátország.

"A legjobb négy közé jutás a lélektani pont, ha odaértünk, erre majd hangsúlyt kell fektetnünk, de addig egy csomó dolgot kell még tisztáznunk mind taktikailag, mind fizikálisan"

– jegyezte meg.

Nem sajnálja, hogy egy évvel csúszott az olimpia, inkább örül, hogy megtartják, hisz "mégiscsak emberéleteket határoz meg" a világjárvány.

Nyitókép: Czagány Balázs