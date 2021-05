Nézők előtt rendezik meg Budapesten a kulcsfontosságú vb-t

A magyar szövetség (MJSZ) tájékoztatása szerint a fokozott érdeklődés hátterében az áll, hogy ez lesz a tokiói játékok kvalifikációs sorozatának utolsó kiemelt eseménye. A vb-n 2000 pont jár majd az aranyéremért, a legtöbb dzsúdós számára ennyi elegendő lenne a tokiói indulás kiharcolásához.

"Talán az eddigi legnehezebb világverseny előtt állunk annak ellenére, hogy meglehetősen komoly rutinunk van, az elmúlt évtizedekben fantasztikus nagy eseményeket tudtunk sikerrel megrendezni" – nyilatkozta Tóth László, az MJSZ elnöke. "Ez a pandémiás időszak nehéz feladatok elé állít bennünket, minden nap szembesülünk új kihívásokkal, feltételekkel, változásokkal. Két és fél hét múlva kezdődik a világbajnokság, de még mindig sok kérdőjel van előttünk, az egyik legnagyobb kérdőjel a nézőkről szólt. Nagyon jó hátteret ad, hogy Magyarországon egyre biztatóbb a járványhelyzet, folyamatosan kapcsolatban állunk az operatív törzzsel és az országos tisztifőorvos asszonnyal. A jelenleg érvényes szabályok lehetővé teszik, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők előtt kerülhessen sor a világbajnokságra."

Az elnök hozzátette:

a belépés ingyenes lesz a nézők számára, a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy magával viheti a felügyeletére bízott 18 év alatti személyeket, azonban a maszkviselés minden néző számára kötelező lesz.

Az MJSZ elnöke a nevezések kapcsán is derűlátó: "Bár még nincs vége, az eddig beérkezett nevezések alapján is látszik, hogy a járványhelyzet ellenére minden idők egyik legnagyobb világbajnoksága lesz a miénk, bizonyítást nyer, hogy néhány héttel az olimpia előtt is volt értelme életre hívni a sportág legrangosabb eseményét. Ráadásul számunkra kiemelten fontos lehet ez a világbajnokság, hiszen jó szerepléssel akár három-négy fővel többel tudnánk a magyar olimpiai csapat létszámához hozzájárulni."

Marius Vizer, a nemzetközi szövetség (IJF) vezetője szerint a dzsúdócsalád számára megtiszteltetés, hogy visszatérhet Budapestre.

"Az év legjobban várt eseménye egyben az új kezdetek egyik hírnöke Magyarország számára, amely ügyesen navigál kifelé a járványból. A remény jelzőtábláját jelenti a világbajnokság a dzsúdó számára is, hasonlóan 2020 októberéhez, amikor a budapesti Grand Slammel indult újra a sportági élet. A budapesti világbajnokságunkkal stílusosan lezárjuk ezt a koronavírusos kihívást jelentő versenyciklust."

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere szerint noha Magyarország sem lélekszámában, sem területe nagyságában nem veheti fel a versenyt a legnépesebb és legnagyobb államokkal, mégis számos olyan terület van, amelyen a világ élvonalába tartozik: "A magyar dzsúdósport 1928-tól kezdve megannyi boldog percet okozott a sportolóknak és a szurkolóknak egyaránt. Az eltiport 1956-os forradalom után újjá kellet szervezni a hazai szövetséget, amelynek eredménye, hogy 1959-ben a magyar válogatott első győzelmét ünnepelhette az ország. Sokan emlékezhetünk azokra a felemelő percekre, amikor 1992-ben Barcelonában Kovács Antal megszerezte a sportág első olimpiai bajnok címét. Természetesen nem feledkezhetünk meg a jelenkor nagy bajnokairól sem, Karakas Hedvig az elmúlt évben az Európa-bajnokságról aranyéremmel tért haza."

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára kiemelte, hogy Magyarország ismét jól vizsgázott egy nehéz időszakban: "Tavaly a budapesti Grand Slam sikeres megrendezésével gyakorlatilag a Magyar Judo Szövetség indította be újra a nemzetközi dzsúdó vérkeringését, és a kiválóan sikerült buborékrendezés mutatott jó példát, hogy mások is merjenek versenyt rendezni. A magyar szervezők magabiztossága, szakértelme bizonyára szerepet játszik abban is, hogy az olimpia előtti legfontosabb viadalt, a világbajnokságot szintén hazánk rendezheti. A nemzetközi sportélet újraindításának szempontjából elengedhetetlenek a biztonságos körülmények között megrendezett világversenyek, legyünk rá büszkék, hogy a magyar sportdiplomácia korábbi pozícióit megtartva, sőt erősítve továbbra is képes hazánkba hozni a legfontosabb viadalokat."

Szabó Tünde hozzátette, az, hogy Karakas Hedvig személyében 2020 női sportolója szintén egy magyar dzsúdós, jól mutatja a közönség és a sportszakma megbecsülését Magyarországon a sportág iránt.

Fürjes Balázs nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy hatalmas sportdiplomáciai siker a budapesti vb-rendezés: "Budapest ismét bizonyítani fogja, hogy a legmagasabb szinten képes megrendezni a világ legfontosabb sporteseményeit, amelyek szerepe még inkább felértékelődik a jövőben: turistákat, befektetőket vonzanak a fővárosba, segítik a járvány által alaposan megtépázott vendéglátást, szállodaipart, erősítik Budapest, Magyarország brandjét, hírnevét, presztízsét. A nemzetközi sportszervezetek emellett megerősítést nyernek abban, hogy hazánk megbízható partner, nyugodt szívvel ítélhetik nekünk újabb és újabb nívós viadalok rendezési jogát."

A nyolcnapos seregszemlén 18 cselgáncsozó képviseli majd a hazai színeket.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás