Akad, aki szerint már most „gyanús” a bíró a Real Madrid BL-elődöntője előtt

Az elmúlt időszakban mind a két csapat elsősorban a védelmének szilárdságával tűnt ki, Thomas Tuchel még veretlen idegenben, amióta január végén átvette a csapatot, s csupán három gólt kapott kapusa, a Real Madrid pedig az El Clásico megnyerése óta nem kapott tétmérkőzésen gólt.

A Real Madridban két egykori Chelsea-játékos is bevethető: Eden Hazard és a kapus Thibaut Courtois. A másik oldalon a korábbi madridista, Mateo Kovačić sérült.

Érdekes, hogy mindkét csapat játszott már az elődöntőbeli ellenféllel megegyező nemzetiségű csapattal tavasszal: a Real Madrid a negyeddöntőben a Liverpoolt ejtette ki, a Chelsea a nyolcaddöntőben az Atético Madridon jutott túl. Utóbbinál maradva: akkor még nem tudott Spanyolországban játszani a Chelsea, Bukarestben „vendégeskedett” Simeone csapatánál, de aztán a negyeddöntő mindkét mérkőzését Sevillában játszotta az FC Porto ellen, majd az elődöntő első mérkőzésére Madridba utazott.

Mind a két csapat megélt hullámvölgyet az idény során, a Real Madrid edzője, Zinédine Zidane állása – a spanyol lapok szerint – kétszer is veszélybe került, a Chelsea pedig edzőt is váltott, Frank Lampardot menesztette a vezérkar. A londoni Kékek egyébként óriási reményekkel kezdték az idényt, hiszen több mint kétszázmillió euróval erősítették meg a keretet, aztán 2021 elején még az is távolinak tűnt, hogy a jövő évi Bajnokok Ligájában elindulhat-e a csapat – és nem az Európai Szuperliga akkor már nyilvánvalóan tervezett indulása miatt.

Ha már a gyorsan dugába dőlt tervnél járunk, a Marca nagy cikket szentelt annak, hogy „Maximális nyomás Makkelie-n: gyanú alatt játékvezető? Az UEFA nem elégedett a Real Madriddal, amely a Chelsea ellen lép pályára a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén”.

A vezető madridi napilap kiélezi a helyzetet, amely egyébként is nagyon éles Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke és Aleksander Ćeferin között. Idézi, hogy az UEFA első embere kijelentette, hogy kevésbé tartja bűnösnek az elsőként visszatáncoló angol klubokat (köztük a Chelsea-t), mint a többieket, Pérezt pedig többször külön is bírálta.

Thomas Tuchel is érintette a témát a hétfői sajtótájékoztatóján, mondta, amit gondolt, s amit kellett:

„Száz százalékban bízom a játékvezetőben, az UEFA-ban és a versenyben.

A legjobb játékvezetőkre van szükségünk, mert ez nagyon-nagyon nehéz. És száz százalékban bízom abban, hogy a játékvezető megpróbálja a lehető legjobban vezetni a mérkőzést. Nem gondolkodom azon, hogy van-e előnye vagy hátránya valakinek egy sportpolitikai vita miatt. Nem is akarok ezen gondolkodni, mert ilyen nem létezik a számomra.”

A nehéz helyzetben lévő játékvezető a holland Danny Makkelie, 38 éves, a VAR-szobában közreműködve kapott szerepet a 2018-as világbajnoki döntőben, a Franciaország–Horvátország mérkőzésen, majd a Liverpool–Tottenham BL-döntőben is, egy évvel később. A Marca „emlékeztetett” arra, hogy mind a két találkozón akadt egy sokat vitatott, kezezés miatt befújt büntető. Makkelie vezette a tavalyi Európa-liga-döntőt, s idén már fújt a Real Madridnak, mégpedig az Atalanta elleni nyolcaddöntőben.

Azt egyébként Sergio Ramos értékesítette – s az olaszok vitatták a jogosságát.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés. Real Madrid–Chelsea, 21.00, M4 Sport

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juanjo Martin